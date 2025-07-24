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Yunanistan'ın Kos adasından Bodrum’a uyuşturucu getirirken yakalandılar! 8 tutuklama

Yunanista'nın Kos adasından Bodrum’a uyuşturucu taşıyan 9 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı.

Yunanistan'ın Kos adasından Bodrum’a uyuşturucu getirirken yakalandılar! 8 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ve istihbarat ekipleri 19 Temmuz’da Yunanistan’ın Kos Adası’ndan Bodrum’a uyuşturucu getirildiği bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler şüphelilerin bulunduğu adrese eş zamanlı baskın yaptı.

8 TUTUKLAMA

Adreslerde yapılan aramalarda 659 gram kokain, 15 gram skunk, 23 karton sigara, 4 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL nakit para, 3 bin 100 dolar, 1750 avro ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yunanistan ın Kos adasından Bodrum’a uyuşturucu getirirken yakalandılar! 8 tutuklama 1

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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