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Yunanistan'ın Serez kentinde içme suyunda uranyum bulundu

Yunanistan’ın Serez kentine bağlı Melenikitsi ve Hortero köylerinde yapılan ölçümlerde, içme suyunda izin verilen sınırın üzerinde uranyum tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Serez kentinde içme suyunda uranyum bulundu

Heraklia Belediye Başkanı Kleanthis Koçakiahidis, belediyeye bağlı su ve kanalizasyon idaresinin (DEYAH) gerçekleştirdiği analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Melenikitsi ve Hortero köylerindeki yeraltı su kaynaklarında yüksek oranda uranyum tespit edildi.

Tespitlerin ardından söz konusu köylerde içme ve yemek pişirme amacıyla su kullanımı yasaklanırken, günlük temizlik ve diğer amaçlarla su kullanımına herhangi bir kısıtlama getirilmediği belirtildi.
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ACİL ÖNLEMLER ALINDI

Yetkililerin halk sağlığını korumak amacıyla acil önlemleri devreye aldığı ve suyun yeniden güvenli seviyelere çekilmesi için çalışmalar başlattığı kaydedildi.

Öte yandan, 28 Mayıs’ta yine Serez kentinde içme suyunda tehlikeli düzeyde uranyum tespit edilmesi üzerine üç yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edilmişti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Uranyum içme suyu
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