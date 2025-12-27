HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yunanistan'da dağda kaybolan 4 kişinin çığ altında cesedi bulundu

Yunanistan’ın Vardousia Dağı’nda tırmanış yaparken kaybolan 4 kişinin çığ altında cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yunanistan'da dağda kaybolan 4 kişinin çığ altında cesedi bulundu

Yunan basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Fokida bölgesinde yer alan Vardousia Dağı’nda önceki gün tırmanışa çıkan 4 kişi kayboldu. Üç erkek ve bir kadından oluşan gruptan saatlerce haber alamayan aileleri, yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından kurtarma birimleri, bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

Çok sayıda itfaiyeci ve uzman personelin yer aldığı 48 saat süren arama çalışmalarının ardından kurtarma ekiplerinin, zirveye yakın bir noktada 4 kişinin çığ altında cansız bedenine ulaştığı belirtildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zonguldak'ta çocuklar karda kayarak eğlendiZonguldak'ta çocuklar karda kayarak eğlendi
Feci kazada yaşamını yitiren baba, oğul ve torun toprağa verildiFeci kazada yaşamını yitiren baba, oğul ve torun toprağa verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.