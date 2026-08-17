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Yunanistan'daki yangınlarda yaklaşık 15 bina zarar gördü

Yunanistan'daki yangınlarda yaklaşık 15 bina zarar gördü.

Yunanistan'daki yangınlarda yaklaşık 15 bina zarar gördü

Yunanistan'ın Halkidiki bölgesindeki Siviri ile Salamina Adası'nda çıkan yangınlarda yaklaşık 15 binanın zarar gördüğü bildirildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Kostas Katsafados, yaptığı açıklamada, Doğal Afetlerin İyileştirilmesi Genel Sekreterliği ekiplerinin, Halkidiki'deki Kassandra Belediyesine bağlı Siviri'de hasar tespit çalışmalarına başladığını belirtti.

Salamina Adası'nda da hasar tespit çalışmalarının başladığını söyleyen Katsafados, ilk değerlendirmelerde iki bölgede yaklaşık 15 binanın yangınlardan zarar gördüğünün belirlendiğini aktardı.

Katsafados, Porto Germeno'da daha önce çıkan yangında ağır hasar gördüğü için kullanılamaz durumda olduğu belirlenen ve "kırmızı" olarak sınıflandırılan konut sayısının 79'dan 101'e yükseldiğini ifade etti.

Katsafados, söz konusu yapıların yıkım masraflarının devlet tarafından karşılanacağını ve hak sahiplerinin gerekli belgeleri aldıktan sonra yeniden inşa için başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Yangınlarda zarar gören yapıların onarımı veya yeniden inşası için başvuruların eylül başından itibaren alınmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Katsafados, Porto Germeno'daki yangından etkilenen ilk 49 hak sahibine ev eşyası ve temel ihtiyaçlar için sağlanacak maddi yardımların hafta sonuna kadar ödenmeye başlanacağını belirtti.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Yunanistan
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