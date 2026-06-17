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Yunus Emre’nin hayatı açık havada tiyatro oyunuyla sahnelendi

Eskişehir’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin Gençlik Tiyatrosu ekibi, Yunus Emre’nin hayatını konu alan ’Bizim Yunus’ adlı oyunu açık havada sahneledi.

Yunus Emre’nin hayatı açık havada tiyatro oyunuyla sahnelendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği "İlmek İlmek Tiyatro" projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Yunus Emre Gençlik Merkezi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gençlik Merkezi önünde açık havada gerçekleştirilen ’Bizim Yunus’ adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü ve tam not aldı. Gençlik tiyatrosu sorumlusu ve gençlik çalışanı Erol Özer’in derleyip yönettiği oyunda, Yunus Emre rolüne tiyatro oyuncusu Burak Ergül hayat verdi. Gençlik merkezinde manevi danışman olarak görev yapan Necip Yıldız ise oyunda genel anlatıcı olarak görev aldı.

"Bu sefer de sanatı sokağa taşıdık"

Etkinlik sonrasında benzer çalışmaların süreceğini belirten Yunus Emre Gençlik Merkezi Müdürü Nazmiye Tanışman, "Bakanlığımızın desteklediği ’İlmek İlmek Tiyatro’ projesi kapsamında öğrencilerimiz kendi kostümlerini kendileri dikerek tiyatro oyunları sahnelediler. Bu sefer de sanatı sokağa taşıdık ve Yunus Emre temalı başarılı bir oyunu sahneledik" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre’nin hayatı açık havada tiyatro oyunuyla sahnelendi 1

Yunus Emre’nin hayatı açık havada tiyatro oyunuyla sahnelendi 2

Yunus Emre’nin hayatı açık havada tiyatro oyunuyla sahnelendi 3

Yunus Emre’nin hayatı açık havada tiyatro oyunuyla sahnelendi 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı güncel
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