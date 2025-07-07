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Yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı

Adıyaman’da yunus polis ekibinin kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında yunus polis motosikleti, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı
Çiğdem Sevinç

Adıyaman’da yunus polis ekibinin kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında yunus polis motosikleti, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan H.A., ile R.A., yaralandı.
Yaralı polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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