Yunus timlerinin yaptığı uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi

Isparta’da motosikletli polis timleri tarafından yapılan uygulamada 5,50 gram esrar ve 62 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından dün gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında, uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulamada 5,50 gram esrar ve 62 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

(İHA)

Isparta
