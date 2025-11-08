HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yurda giriş yapmak üzereydi: Yabancı uyruklu ByLock’çu FETÖ üyesi havalimanında yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Orta Asya’daki ihanet ağında faaliyet gösteren yabancı uyruklu bir örgüt üyesi, İstanbul Havalimanı’ndan yurda giriş yaparken yakalandı. Hakkındaki yakalama kararından habersiz Türkiye’ye "tüp bebek tedavisi" için geldiğini söyleyen Türkmenistan uyruklu şüphelinin, örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu ve üzerinden F serisi dolar çıktığı açıklandı.

Yurda giriş yapmak üzereydi: Yabancı uyruklu ByLock’çu FETÖ üyesi havalimanında yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Orta Asya koluna mensup olduğu anlaşılan O.H. adlı yabancı uyruklu bir kişinin havayolu üzerinden Türkiye’ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda operasyon düzenledi. Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen örgüt mensubunun, ülkeye giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü bildirildi.

2014-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE

Yakalandığı sırada üzerinden 2 adet "F" serisi 1 dolar Amerikan parası ele geçirilen O.H.’nin, örgütün Orta Asya koluna mensup olduğu, Türkiye’de 2014-2016 yılları arasında FETÖ’ye bağlı eğitim kurumlarından mezun olduğu, sonrasında aynı örgüte bağlı çeşitli kurumlarda faaliyet gösterdiği anlaşıldı.

Yurda giriş yapmak üzereydi: Yabancı uyruklu ByLock’çu FETÖ üyesi havalimanında yakalandı! 1

BYLOCK VE ‘F’ SERİSİ 1 DOLAR

Telefonuna Fetullahçı terör örgütü unsurlarınca gizli haberleşme sırasında kullanılan kriptolu haberleşme ağı Bylock programı yüklendiği belirtilen O.H.’nin, FETÖ’nün Türkmenistan yapılanması yöneticisi olduğu gerekçesi ile 2023 yılında yakalanıp tutulan ve sonrasında salıverilen Z.C. ile yoğun mesaj trafiği bulunduğu iddia edildi.

Yurda giriş yapmak üzereydi: Yabancı uyruklu ByLock’çu FETÖ üyesi havalimanında yakalandı! 2

Gözaltına alınan O.H. adlı şüpheli hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda yürütülen soruşturmalarda, FETÖ üyelerinin üzerinden çıkan F serisi 1 dolarların sırrı deşifre olmuş, örgüt içinde sözde "müdür", "bölge sorumlusu" ve "eyalet imamı" şeklinde oluşturulan yapılanmaların başındaki hücre sorumlularının tamamında bu paralardan bulunduğu anlaşılmıştı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Saraçlar' çetesi çökertildi: Tüm şüpheliler tutuklandı'Saraçlar' çetesi çökertildi: Tüm şüpheliler tutuklandı
İBB soruşturmasında iddianame hazır mı? '1200 sayfa' iddiasıİBB soruşturmasında iddianame hazır mı? '1200 sayfa' iddiası

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,20
42,21
% 0.24
23:59
Euro
48,86
48,90
% 0.3
23:59
İngiliz Sterlini
55,62
55,64
% 0.35
23:59
Avustralya Doları
27,42
27,44
% 0.54
23:59
İsviçre Frangı
52,41
52,45
% 0.39
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.73
23:50
Çin Yuanı
5,92
5,93
% 0.21
23:59
İsveç Kronu
4,43
4,43
% 0.63
23:59
Anahtar Kelimeler:
fetö ByLock dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.