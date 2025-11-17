Yurdun her bölgesinden farklı görüntü: 4 mevsimi yaşıyoruz! Antalya deniz keyfi, Hakkari kar çilesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İŞTE 4 MEVSİM GÖRÜNTÜLER

Van'da sonbaharın etkisiyle sarı tonlara bürünen tarlalar ve meyve ağaçları adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıkarıyor.

Hakkari’nin yüksek kesimlerinde aniden etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre halkı durumdan olumsuz etkilendi.

Türkiye'nin özellikle doğu illeri sert kış şartları altında karla mücadele ederken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 22.5 derece olarak ölçüldü.

Gümüşhane'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Kasım ayında beklenenden sıcak geçmesiyle birlikte ağacın dallarında taptaze çiçeklerin açtığı görüldü.