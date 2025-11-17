HABER

Yurdun her bölgesinden farklı görüntü: 4 mevsimi yaşıyoruz! Antalya deniz keyfi, Hakkari kar çilesi...

Meteoroloji, ülke genelinde yağışsız bir gün beklerken sıcaklıkların yükseldiğini duyurdu. Ülke genelinde 4 mevsim birden yaşanırken ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Kasım ayının ortalarında Türkiye'nin birçok noktasında karla mücadele edilirken, turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Bunun yanında pek çok ilde resmen mevsimler iç içe geçti. İşte Türkiye'nin bu gününden hava durumu manzaraları:

Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İŞTE 4 MEVSİM GÖRÜNTÜLER

Van'da sonbaharın etkisiyle sarı tonlara bürünen tarlalar ve meyve ağaçları adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıkarıyor.

Yurdun her bölgesinden farklı görüntü: 4 mevsimi yaşıyoruz! Antalya deniz keyfi, Hakkari kar çilesi... 1

Hakkari’nin yüksek kesimlerinde aniden etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre halkı durumdan olumsuz etkilendi.

Yurdun her bölgesinden farklı görüntü: 4 mevsimi yaşıyoruz! Antalya deniz keyfi, Hakkari kar çilesi... 2

Türkiye'nin özellikle doğu illeri sert kış şartları altında karla mücadele ederken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 22.5 derece olarak ölçüldü.

Yurdun her bölgesinden farklı görüntü: 4 mevsimi yaşıyoruz! Antalya deniz keyfi, Hakkari kar çilesi... 3

Gümüşhane'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Kasım ayında beklenenden sıcak geçmesiyle birlikte ağacın dallarında taptaze çiçeklerin açtığı görüldü.

Yurdun her bölgesinden farklı görüntü: 4 mevsimi yaşıyoruz! Antalya deniz keyfi, Hakkari kar çilesi... 4

