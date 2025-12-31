HABER

Şanlıurfa'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aralarında Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun da bulunduğu bazı güzergahların geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada kentte dün geceden itibaren başlayan kar yağışı ve tipinin etkisini artırarak sürdüğü belirtildi.

Ulaşım güvenliği gerekçesiyle bazı yolların geçici süreyle ulaşıma kapatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik güvenliği açısından Viranşehir-Diyarbakır yolu Demirci mevkisi 0-68. kilometreler arası, Güneybatı Çevre Yolu Alım-Satım Kavşağı ile Akçakale Kavşağı arası 31-40. kilometreler, Siverek-Kahta yolu 0-38. kilometreler arası, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu ile Siverek-Çermik yolu 0-57. kilometreler arası geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca tüm otoyol bağlantı yolları tır ve kamyon geçişine kapatılmıştır."

