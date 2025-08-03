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Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi...

Antalya'da tutkunu olduğu motosikletin önünü kaldırdığı sırada önündeki motosiklete temas edip kontrolü kaybeden 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Henüz 1,5 yıllık evli olan motosikletlinin, "Ben bu motor üzerinde ölürsem, herkes cenaze aracımın arkasında bana eşlik etsin" vasiyetini arkadaşları yerine getirdi. Eşi ise cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Tabuta sarılan acılı eş: "Bak bir tane de oğlumuz olacak. Nur içinde yat kurban olduğum. Nasıl sığdın bunun içine" diyerek feryat etti.

Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi...
Çiğdem Sevinç

Kaza, geçtiğimiz cuma gecesi saat 01.00 sıralarında Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu'nda yaşandı. Saç tasarımcısı olan Sergen Gülpınar (30), motorcu arkadaş grubuyla bir araya gelip yemek yedikten sonra, motosikletiyle yola çıktı. Seyir halinde iken motosikletinin önünü kaldırarak ilerleyen Gülpınar, önünde ilerlemekte olan motosiklete temas ederek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi... 1

Motosikleti ile yerde sürüklenen Sergen Gülpınar bariyerlere çarptı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada Gülpınar olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Gülpınar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi... 2

KAZA ANI KAYDEDİLDİ

Gülpınar'ın hayatını kaybettiği kaza anı ise o sırada grup içerisinde bulunan bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde Sergen Gülpınar'ın sürüş sırasında motosikletinin önünü kaldırarak ilerlemeye devam ettiği, bir süre sonrada önünde seyir halindeki motosiklete temas etmesi sonucu sürüklenerek bariyerlere çarptığı görüldü. Geçtiğimiz yıl evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Sergen Gülpınar'ın ölümü ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Sergen Gülpınar'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından teslim alındı.

Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi... 3

VASİYETİ GERÇEK OLDU

Genç motosikletlinin geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği eşi Dilara Gülpınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle mi olacaktık biz sevdiğim" sözleriyle yürek burktu. Arkadaş çevresi ise "Mekanın cennet olsun, seni unutmayacağız" mesajlarıyla genç adamı andı. Öte yandan Sergen Gülpınar'ın "Ben bu motor üzerinde ölürsem küçük, büyük ne kadar motor var ise, tanıyıp tanımayan herkes cenaze aracımın arkasında bana eşlik etsin" vasiyeti olduğu öğrenildi. Motosiklet tutkunu gencin vasiyeti Adli Tıp Kurum çıkışında arkadaşları tarafından yerine getirildi. Gülpınar'ı taşıyan cenaze aracının arkasından onlarca motosikletli konvoy halinde ilerleyerek talihsiz gencin vasiyetini yerine getirerek son yolculuğuna uğurladı. Cenaze aracının yanında araçla ilerleyen eşi Dilara Gülpınar, genç yaşta kaybettiği hayat arkadaşına el sallayarak veda etti.

Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi... 4

"BİR TANE DE OĞLUMUZ OLACAK"

Kurşunlu Mezarlığı'na götürülen cenazede genç eşinin tabut başındaki feryadı yürek burktu. Gözyaşları içinde eşinin tabutuna sarılan Dilara Gülpınar, "Oy benim sevdiğim, nasıl yalnız bıraktın beni. Daha kokuna doyamadım. Sana söz, ne yüzüklerimi çıkartacağım, ne eşyalarını bırakacağım. Bir Allah'ın kuluna kafamı kaldırıp bakmayacağım. Kocaaslan geldim, Gülpınar gideceğim. Sana söz veriyorum. Bak bir tane de oğlumuz olacak. Nur içinde yat kurban olduğum. Nasıl sığdın bunun içine, nasıl koydular bunun içine" diyerek ağıt yaktı.

Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi... 5

"YAVAŞ KOYUN, CANI ACIMASIN"

Defin sırasında da tabutun başına kapanarak "Benim yârim, beni de gömün. Yavaş koyun, canı acımasın" diyen genç kadın, eşinin mezarına ilk toprağın atıldığı anlarda eğilerek toprağa dokundu. Yüzünü toprağa yaklaştıran ve gözyaşlarıyla eşine veda eden Gülpınar, yakınlarının desteğiyle mezarın başından güçlükle ayrılabildi. Cenazeye katılan yakınları ve arkadaşları da tabut başında 'nasıl sığdın buna' diyerek gözyaşı döktü.

Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi... 6

Sergen Gülpınar, dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi... 7

Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi... 8

Yürek yakan hikaye: 1,5 yıllık evli çifti iki teker ayırdı! Hamile olduğunu cenazesinde söyleyebildi... 9

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet hamile kaza
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