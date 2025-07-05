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Yürek yakan veda: Oğlunun tabutunu omuzladı

İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Emirhan Altın, memleketi Kırıkkale’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Baba Uğur Altın, oğlunun tabutunu Vali Mehmet Makas ile birlikte omuzladı.

Yürek yakan veda: Oğlunun tabutunu omuzladı

Kaza, 4 Temmuz 2025 sabahı İstanbul’un Muratbey mevkisindeki Çatalca Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Uzman Çavuş S.S. yönetimindeki 34 DZC 538 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Emirhan Altın (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Uzman Çavuş S.S. ve Uzman Çavuş İ.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatalca Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay Emirhan Altın’ın cenazesi, İstanbul’dan memleketi Kırıkkale’ye getirildi. Aşağımahmutlar Mahallesi Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan baba Uğur Altın, oğlunun tabutunu Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile birlikte omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Kılınan öğle namazının ardından Altın, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, Altın’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)

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