HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli Türkiye'ye iade edildi

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edildi.

Yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marcus Aurelius heykelinin ait olduğu topraklara geri döneceğini belirtti.

AA-20250414-37635283-37635280-YURT_DISINA_KACIRILAN_MARCUS_AURELIUS_HEYKELI_TURKIYEYE_IADE_EDILDI

"YENİDEN HAYAT BULACAK"

Yazgı, paylaşımında şunları kaydetti:

AA-20250414-37635283-37635281-YURT_DISINA_KACIRILAN_MARCUS_AURELIUS_HEYKELI_TURKIYEYE_IADE_EDILDI
"1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u filozof kimliğiyle betimleyen eşsiz bronz heykel, Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmiştir. Yaklaşık 65 yıl süren bilimsel, hukuki ve diplomatik girişimlerin ardından, Marcus Aurelius'un heykeli nihayet ait olduğu Anadolu topraklarına dönmektedir. Söz konusu eser, Türkiye'ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müzesi'nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır. Temmuz ayında ise ülkemizde, kendi kültürel bağlamı içerisinde yeniden hayat bulacaktır. Böylelikle, Marcus Aurelius'un uzun yolculuğu, ait olduğu topraklarda son bulmuş olacaktır." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta'da yaban keçisi avlayan 1 kişiye 671 bin 355 lira ceza kesildiIsparta'da yaban keçisi avlayan 1 kişiye 671 bin 355 lira ceza kesildi
Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı

Anahtar Kelimeler:
Heykel ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Listede dikkat çeken değişiklik

Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Listede dikkat çeken değişiklik

Galatasaray'da şoke eden gelişme! İtalyanlar...

Galatasaray'da şoke eden gelişme! İtalyanlar...

Türkiye bu yasak aşk skandalını konuşuyor! Nişanlısının annesini hamile bıraktı

Türkiye bu yasak aşk skandalını konuşuyor! Nişanlısının annesini hamile bıraktı

Rakam vererek açıkladı! "Gizli hazırlık" iddiası: "Türkiye'ye getirilecekler"

Rakam vererek açıkladı! "Gizli hazırlık" iddiası: "Türkiye'ye getirilecekler"

Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! Saldırgan yakalandı, ifadesi ortaya çıktı

Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! Saldırgan yakalandı, ifadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.