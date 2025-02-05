Yurt dışından geri gönderilmişti! Bakan Yumaklı duyurdu: Özel denetim yapılacak!

Son zamanlarda yurt dışına gönderilip, inceleme sonucunda sağlığa zararlı madde tespiti yapılan ürünlerin ülkemize geri gönderilmesi durumu gündemdeydi. İhraç edilen meyve, sebze ve yemiş gibi ürünlerin bazılarında yüksek miktarda pestisit (zirai ilaç) veya aflatoksin (küf hastalığı) tespit edilmesi sonucu ürünler ülkemize geri gönderiliyor. Bakanlık bu duruma dur demek için adım attı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetime başlandığını duyurdu.

Bakan İbrahim Yumaklı, yurt dışına gönderilen gıdaların ülkemize olduğu gibi geri gönderilmesine sebep olan pestisit kullanımının önüne geçmek için harekete geçtiklerini belirterek bağ, bahçe, sera ve tarla gibi üretim alanlarında risk esasına dayalı denetimlerin başladığını dile getirdi.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre; hatalı pestisit kullanımı tespit edilen üreticilere idari yaptırımlar uygulanacak ve bu üreticilerin 2 yıl boyunca ek denetimlere tabi tutulacak.

Yumaklı, son olarak, pestisit kullanımının önüne geçmek için AR-GE projelerinin de desteklendiğini kaydetti.