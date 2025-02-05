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  4. Yurt dışından geri gönderilmişti! Bakan Yumaklı duyurdu: Özel denetim yapılacak!

Yurt dışından geri gönderilmişti! Bakan Yumaklı duyurdu: Özel denetim yapılacak!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.02.2025 09:15
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Türkiye'den ihraç edilen ürünler zaman zaman geri gönderiliyor. Bulgaristan'dan antep fıstığı ve nar, Polonya'dan limon ve Fransa'dan kuru incir geri gönderilirken İsveç'e gönderilen Antep fıstıklarında da 'Aflatoksin B1' maddesi tespit edilerek geri gönderilmişti. Geri gönderilen birçok sebze ve meyvede ise pestisit maddesinin tespiti söz konusu. Yaşanan bu durumun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakan Yumaklı, denetime başlandığını duyurdu.

Yurt dışından geri gönderilmişti! Bakan Yumaklı duyurdu: Özel denetim yapılacak!

Son zamanlarda yurt dışına gönderilip, inceleme sonucunda sağlığa zararlı madde tespiti yapılan ürünlerin ülkemize geri gönderilmesi durumu gündemdeydi. İhraç edilen meyve, sebze ve yemiş gibi ürünlerin bazılarında yüksek miktarda pestisit (zirai ilaç) veya aflatoksin (küf hastalığı) tespit edilmesi sonucu ürünler ülkemize geri gönderiliyor. Bakanlık bu duruma dur demek için adım attı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

MEYVE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetime başlandığını duyurdu.

Bakan İbrahim Yumaklı, yurt dışına gönderilen gıdaların ülkemize olduğu gibi geri gönderilmesine sebep olan pestisit kullanımının önüne geçmek için harekete geçtiklerini belirterek bağ, bahçe, sera ve tarla gibi üretim alanlarında risk esasına dayalı denetimlerin başladığını dile getirdi.

YAPTIRIM UYGULANACAK

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Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre; hatalı pestisit kullanımı tespit edilen üreticilere idari yaptırımlar uygulanacak ve bu üreticilerin 2 yıl boyunca ek denetimlere tabi tutulacak.

Yumaklı, son olarak, pestisit kullanımının önüne geçmek için AR-GE projelerinin de desteklendiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Pestisit ilaç küf hastalık sağlık tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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