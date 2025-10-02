HABER

Yurtdışına kaçış hazırlığındaki FETÖ'cülere operasyon

Edirne'de düzenlenen operasyonda 4'ü FETÖ şüphelisi 19 kişi yakalandı. Şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Yurtdışına kaçış hazırlığındaki FETÖ'cülere operasyon

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Dairesi Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü şüphelilerinin göçmenlerle birlikte yurtdışına kaçma hazırlığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

4'Ü FETÖ ŞÜPHELİSİ 15'İ DÜZENSİZ GÖÇMEN KISKIVRAK YAKALANDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde arama yapıldı. Yasadışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 4'ü FETÖ şüphelisi 15'i düzensiz göçmen kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

(İHA)

02 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

