Yurtta kalan öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurdunda yaşandı. Akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülürken, sağlık ekiplerine haber verildi.

50 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yurda gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtilerinin görüldüğü öğrencileri ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AKŞAM YEMEĞİNDE TAVUK YEMİŞLER

Akşam yemeğinde tavuk yedikleri öğrenilen öğrencilerin tam olarak neden zehirlendiklerinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. İlçeye giden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır