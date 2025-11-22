HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yurtta kalan öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki KYK yurdunda kalan yaklaşık 50 öğrenci, yedikleri yemekten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yurtta kalan öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurdunda yaşandı. Akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülürken, sağlık ekiplerine haber verildi.

Yurtta kalan öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 1

50 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yurda gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtilerinin görüldüğü öğrencileri ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yurtta kalan öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 2

AKŞAM YEMEĞİNDE TAVUK YEMİŞLER

Akşam yemeğinde tavuk yedikleri öğrenilen öğrencilerin tam olarak neden zehirlendiklerinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. İlçeye giden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Sakarya! Cezaevinde 76 hükümlü yemekten zehirlendiYer: Sakarya! Cezaevinde 76 hükümlü yemekten zehirlendi
Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölüSiverek’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Adıyaman öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.