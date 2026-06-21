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Yurttan YKS manzaraları... Hayaline 1 dakika ile veda etti: Polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu

Üniversite hayalleri için yıl boyu sınava hazırlanan öğrenciler dün ve bugün sınavlarda ter döktü. Her sene değişmeyen manzaralar bu sınav sürecinde de yaşandı. Yurdun farklı noktalarından gelen 'geç kalma' manzaraları pes dedirtti. Isparta'da bir öğrenci 1 dakika ile üniversite hayallerine veda ederken, Kayseri'deki bir aday ise sınava gireceği okulu karıştırınca vatandaşlar seferber oldu.

Yurttan YKS manzaraları... Hayaline 1 dakika ile veda etti: Polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), bugün sabah 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelerek kapıların açılmasını bekledi. Ancak her sene yaşanan 'geç kalma' manzaraları bu sene de yaşandı. İşte yurttan YKS görüntüleri!

Yurttan YKS manzaraları... Hayaline 1 dakika ile veda etti: Polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu 1

12 ÖĞRENCİ SON DAKİKA YETİŞTİRİLDİ

Şırnak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sırasında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava yetişememe riski bulunan öğrenciler için seferber oldu. Bugün gerçekleştirilen AYT oturumunda il genelinde 42 okulda toplam 12 bin 229 öğrenci sınava katılırken, sınav öncesinde zamanla yarışan polis ekipleri, yardım talebinde bulunan öğrencileri ekip araçlarına alarak sınav merkezlerine ulaştırdı.

Kent genelinde oluşturulan trafik ve asayiş ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sınava dakikalar kala yaşanan telaşta devreye giren ekipler, güzergâhlarda hızlı şekilde hareket ederek geç kalma ihtimali bulunan 12 öğrenciyi sınav salonlarına zamanında yetiştirmeyi başardı.

Dakikaların bile büyük önem taşıdığı sınav sabahında polis ekiplerinin özverili çalışması vatandaşlardan da takdir topladı.

Yurttan YKS manzaraları... Hayaline 1 dakika ile veda etti: Polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu 2

HAYALLERİNE 1 DAKİKAYLA VEDA ETTİ

Isparta'da üniversite hayali kuran binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Saat 10.00 itibarıyla sınav binalarının kapıları kapatılırken, bazı adaylar son dakikalarda içeri girebilmek için zamanla yarıştı.

Yurttan YKS manzaraları... Hayaline 1 dakika ile veda etti: Polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu 3

Ancak sınava saat 10.01’de koşarak gelen bir öğrenci için hayaller kapıda kaldı. Nefes nefese sınav merkezine ulaşan öğrenci, polis ekiplerine içeri alınabilmek için bir süre dil döktü. Kurallar gereği sınav binasına alınmayan öğrenci, büyük üzüntü yaşadı.

Yurttan YKS manzaraları... Hayaline 1 dakika ile veda etti: Polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu 4

OKULU KARIŞTIRDI: VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulların adını karıştıran öğrenci, sınav salonuna girdiği esnada güvenlik tarafından yanlış okula geldiğine dair uyarıldı. AYT sınavının başlamasına 10 dakika kalırken, güvenliğin uyarmasıyla beraber çevredeki duyarlı vatandaş, yanlış okula gelen öğrenciyi kendi aracıyla sınava gireceği doğru okula yetiştirdi.

Yurttan YKS manzaraları... Hayaline 1 dakika ile veda etti: Polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu 5

Oğlu sınava giren veli Betül Acar, vatandaşın duyarlı davranışını tebrik ederek, "Çok memnun oldum, o vatandaşı çok tebrik ederim. Sonuçta geç kalan kız da bizim evladımız. Onu da sınavına yetiştirmeye çalıştı. Okulu karıştırmış galiba. Bugün çocuklar panikten ve stresten dolayı ister istemez böyle yanlışlıklar yaşana biliyor. İnşallah o güzel kızımızda okula yetişe bilmiştir, sınavına girebilmiştir. Hepimizin evladına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yurttan YKS manzaraları... Hayaline 1 dakika ile veda etti: Polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu 6

'AL, AL' SLOGANLARI İŞE YARAMADI

Osmaniye Anadolu Lisesi’nde kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir aday, son anda sınava yetişebilmek için koşmaya başladı. Adayın koştuğunu gören veliler, alkışlarla birlikte "Al, al" sloganları atarak destek verdi. Ancak tüm çabalara rağmen sınav saatinin dolmasıyla kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı.

Yurttan YKS manzaraları... Hayaline 1 dakika ile veda etti: Polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu 7

ADAYI SINAVA POLİS YETİŞTİRDİ

Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek bir aday, sınava geç kalma riski yaşadı. Trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle sınav merkezine yetişmekte zorlanan aday, polis ekiplerinden yardım istedi.

Yurttan YKS manzaraları... Hayaline 1 dakika ile veda etti: Polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu 8

Kent genelinde binlerce adayın üniversite hayali için ter döktüğü sınav öncesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, zamanla yarışan adayın imdadına yetişti ve adayı motosikletle sınav merkezine ulaştırdı. Sınav binasına getirilen aday, son dakikalarda salona giriş yaptı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sınav ayt tyt yks
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