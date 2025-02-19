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  4. Yürüyen merdiven değil sanki kapan! İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosunu kullanmak isteyen yaşlı kadının parmakları koptu

Yürüyen merdiven değil sanki kapan! İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosunu kullanmak isteyen yaşlı kadının parmakları koptu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.02.2025 16:57
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Merdiven değil adeta kapan! İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdiven faciası yaşandı. Yürüyen merdivene ayakları sıkışan yaşlı kadının 3 ayak parmağı koptu.

Yürüyen merdiven değil sanki kapan! İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosunu kullanmak isteyen yaşlı kadının parmakları koptu

Olay, saat 12.30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı.

ÜÇ PARMAĞI KOPTU!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi.

parmakları koptu (2)

HASTANEYE KALDIRILDI

H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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İstanbul Kadıköy yürüyen merdiven parmak Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu Kadın
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