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Yürüyüş sırasında ayağı kırılan vatandaşı AFAD kurtardı

Antalya’da yürüyüş sırasında ayağını kırarak ormanlık alan içerisinde mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Yürüyüş sırasında ayağı kırılan vatandaşı AFAD kurtardı

Olay, saat 13.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi Kocaçay Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaçay Şelalesi’nin bulunduğu bölgeye yürüyüş yapmak ve şelaleyi görmek için gelen Mehmet B. patika ve ormanlık alan içerisinde ilerlerken dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan ve hareket etmekte zorlanan Mehmet B. cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Mehmet B.’nin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE sevk edildi. Şahsın bulunduğu bölgeye gelen ekipler Mehmet B.’yi mahsur kaldığı noktadan kurtarmak için çalışma başlattı. Mehmet B.’ye ulaşan ekipler yaphtıkları kontrollerde ayağında kırıklar olduğunu tespit etti. Sedyeye alınan Mehmet B. ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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