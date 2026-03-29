Yürüyüş yapan gençler ormanlık alanda ceset buldu

Burdur'da yürüyüş yapan gençler ormanlık alan içerisinde erkek cesedi ile karşılaştı. 26 yaşındaki bir gence ait olduğu belirlenen ceset yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Yürüyüş yapan gençler ormanlık alanda ceset buldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Dere Mahallesi Eski Antalya Caddesi üzerine bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana yürüyüş yapmaya gelen gençler bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Yürüyüş yapan gençler ormanlık alanda ceset buldu 1

YÜRÜYÜŞE ÇIKAN GENÇLER ORMANDA CESET BULDU

Gençlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede isminin Uğurcan Topçu (26) olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yürüyüş yapan gençler ormanlık alanda ceset buldu 2

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Topçu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Ekipler tarafından Topçu'nun intihar ettiği ihtimali üzerine durulurken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yürüyüş yapan gençler ormanlık alanda ceset buldu 3

Yürüyüş yapan gençler ormanlık alanda ceset buldu 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

