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  4. Yusuf Turhan seri katil mi? Ağabeyini ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! Gizli tanıklar ortaya çıktı: 35 yıl önce kardeşini de öldürdü

Yusuf Turhan seri katil mi? Ağabeyini ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! Gizli tanıklar ortaya çıktı: 35 yıl önce kardeşini de öldürdü

14.02.2025 09:57
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Kayseri'de ağabeyi Mehmet Turhan ile yengesi Firdevs Öztür'ü iple boğup, cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla yargılanan Yusuf Turhan, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Turhan hakkında bu kez de kız kardeşi Havva Turhan’ı da 35 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla dava açıldı. İki yeni gizli tanık duruşmaya damgasını vurdu. Gizli tanıkların, cesedin gömülü olduğu bölgeyi bildikleri iddia edildi.

Yusuf Turhan seri katil mi? Ağabeyini ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! Gizli tanıklar ortaya çıktı: 35 yıl önce kardeşini de öldürdü

Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde yaşayan ve boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ, EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı.

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ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ TANDIRA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı.

Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

22 Kasım 2021’de Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Yusuf Turhan, 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti. Yerel mahkemenin bu kararı, yapılan itirazlar sonrası geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onandı.

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BU KEZ KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, en son 1990 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DAHA ÖNCE ÖLDÜRDÜĞÜ AĞABEYİNİN MEKTUBU DOSYADA

İddianamede Yusuf Turhan'ın yengesi ile birlikte öldürüp, cesedini tandıra gömdüğü ağabeyi Mehmet Turhan'ın yazdığı mektuba da yer verildi. Mehmet Turhan'ın kardeşi için 16 yıl cezaevinde yattığını söylediği mektupta, "Kardeşim dışarıda dursun, cezaevinde dayanamaz dedim. 16 yıl ne arandım ne de biri beni sordu. Ceza değil mi? Bitti, çıktım ama en büyük ihaneti sen yaptın. Beni evden çıkardın. Çoluğumu, çocuğumu kapının dışına koymuşsun. Kahpelik üstüne kahpelik yapmışsın. Şimdi sıra bende. Aile içi şiddet ve öldürme zaman aşımı 30 yıl olduğunu savcılıktan öğrendim. Hemen şikayet edeceğim. Ama, önce diğerleri ile yüzleş. Sonra Havva'nın dosyası açılacak. Bunlar bittikten sonra Nejla ve sana sıra gelecek. Ölümlerden ölüm beğendireceğim. Şimdi, sen ve Nejla, 'Bütün malım mülkün senin olsun bizi affet' deseniz de o günler geçti. Sana bir fırsat daha veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürt. 1 hafta zamanın var. Kahpelik yaptığın adamlarla yüzleştikten sonra Havva'nın dosyası açılsın seni öldüreceğim. Bunu, şerefim ve namusum için herkese ibret olsun diye yapacağım" ifadeleri yer aldı.

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İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Turhan hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Yusuf Turhan, "Havva, 1990 yılında eşi ile tartışmış. Ağabeyim, annem ve ben Adana'ya gidip, Havva'yı Kayseri'ye getirdik. Ardından da ağabeyimin evine yerleştirdik. Bir daha da görmedim. Ağabeyime Havva'nın nerede olduğunu sordum. 'Denize attım' dedi. Sonra da bana; 'Sen benim suç ortağımsın. Sana iftira atarım' dedi. Ben öldürmedim. Benden intikam almak için M.K. böyle bir şey söylemiş" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise şikayetçi olduklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

GİZLİ TANIKLARDAN 'YERİNİ BİLİYORUM' İDDİASI

Duruşmada mahkeme başkanı, kimliklerini açıklamak istemeyen 2 gizli tanığın ifadeleri sonrası olay yerinde keşif yapmaya karar verdiklerini söyledi. Gizli tanıkların, Havva Turhan’ın cesedinin gömülü olduğu bölgeyi bildiklerini iddia ettiği belirtildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Yusuf Turhan’ın bu dosya kapsamında da tutuklanmasına, söz konusu bölgede keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri tandır
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