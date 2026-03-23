Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 66'ya ulaştı

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 66'ya ulaştı.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 66'ya ulaştı

Geçtiğimiz yılın son aylarında etkili olan kuraklık, Kocaeli'nin can damarı olan Yuvacık Barajı'nda su seviyesini kritik sınıra getirmişti. Barajdaki doluluk oranı kasım ayında yüzde 6'ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3'e kadar gerilemişti.
Kış mevsimiyle birlikte havzada etkili olan kar ve sağanak yağışlar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıdı. Yapılan son ölçümlerde, doluluk oranının yüzde 66 seviyelerine ulaştığı görüldü. Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 76 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Yuvacık Barajı'nda 23 Mart 2025'deki doluluk oranı da yüzde 64 olarak ölçülmüştü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

