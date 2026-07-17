Yuvasında mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı

Çorum’un Alaca ilçesinde ayağına dolanan naylon ve bez parçaları sebebiyle yuvasında mahsur kalan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyünde, leyleğin yuvasında mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Köye gelen ekipler tarafından ayağına dolanan naylon ve bez parçaları temizlenen leylek kurtuldu.
Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır
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