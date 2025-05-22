Yüz binde bir yaşanıyor! Sahibi neye uğradığını şaşırdı: İnek çift başlı buzağı doğurdu

Bartın'a bağlı Karainler köyünde yaşayan Mustafa Yaman'a ait 2 yaşındaki Simental cinsi ineğin, bugün sabah saatlerinde doğumu başladı. Bir türlü doğumun gerçekleşmemesi üzerine hayvan sahipleri, veteriner Hekim Tolga Kandıralı'ya haber vererek yardım istedi. Normal olarak doğum yaptırmaya çalışan veteriner hekim Kandıralı, bir terslik olduğunu fark edince sezeryanla ameliyat edilmesi kararını verdi. Gerçekleştirilen operasyonda ineğin karnından ölü olarak çıkarılan çift başlı buzağı, veteriner hekimi ve hayvan sahiplerini şaşırttı.

YÜZ BİNDE BİR YAŞANIYOR

Veteriner hekim Kandıralı, buzağının iki kafasında da beyin, göz, kulak, ağız, dil gibi tüm uzuvlarının tamam olduğunu belirterek, karşılaştıkları ilginç doğumun yüz binde bir oranda yaşanma ihtimalinin olduğunu kaydetti.

İNEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kandıralı, bu ilginç olayının sebebinin ise ırsi ya da çevre kirliliği gibi şartlardan kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi.

Ölü doğan buzağı gömülürken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(İHA)