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  4. Yüz binlerce vatandaş Maltepe'ye akın etti! Bölgeden ilk görüntüler geldi

Yüz binlerce vatandaş Maltepe'ye akın etti! Bölgeden ilk görüntüler geldi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.03.2025 13:02
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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanması sonrası CHP miting çağrısında bulunmuştu. Maltepe miting binlerce vatandaş İmamoğlu'na destek olmak amacıyla toplandı. Mitingde CHP lideri Özgür Özel'in açıklama yapması beklenirken, İmamoğlu'nun ise yapay zekayla hazırlanmış mesajı paylaşılacak. Alandan ilk görüntüler geldi.

Yüz binlerce vatandaş Maltepe'ye akın etti! Bölgeden ilk görüntüler geldi

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası vatandaşlar kararı protesto etmek için Saraçhane'de İBB binasının önüne gelmişti. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel vatandaşları Maltepe miting alanına kararı protesto etmeye davet etmişti.

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SAAT 12.00'DE BAŞLADI

Miting alanına girişler 12.00'de başladı.

Vatandaşlar mitinge yoğun ilgi gösterdi.

Mitingde CHP'li isimlerin sahneye çıkması ve CHP lideri Özel'in konuşması beklenirken alanda bulunanlarla İmamoğlu'nun yapay zekayla hazırlanmış mesajı paylaşılacak.

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"EKREM'E CEZA İŞLEMEZ"

Mitingde konuşma yapan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, "Milletin Ekrem'e olan sevgisi karşısında aciz kaldıkları için cezalandırıyorlar. Asla Ekrem kadar milletin gönlüne giremeyeceklerini biliyor, onun için cezalandırıyorlar. İstediğinizi yapın Ekrem'e ceza işlemez. Hangi duvar sevgiye engel olabilir, hangi demir parmaklık gerçeği gizleyebilir" dedi.

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Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Maltepe CHP
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