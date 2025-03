Yüz yogası nedir, nasıl yapılır? Yüz yogası işe yarar mı? Yüz yogası faydaları ve zararları

Sağlıklı bir yaşam adına en önem verilen konulardan biri de sağlıklı bir bedene sahip olmaktır. Çeşitli egzersizlerin yanı sıra yoga da esnek ve sağlıklı bir bedene sahip olmak için uygulanan yöntemler arasında yer alır. Ayrıca hem yaşlanma etkilerini geciktirmek hem de sağlıklı ve genç bir görünüme sahip olmak için son dönemlerde yüz yogası da öne çıkan sağlıklı yaşam trendlerinden biri olmuştur.

Yüz yogası nedir?

Yüz kaslarını ve lenfatik sistemi çalıştırıp yüzü sıkılaştırmak, daha genç bir görünüme sahip olmak ve daha sağlıklı olabilmek amacı ile yapılan uyarıcı egzersiz yöntemi olarak yüz yogası yapılır. Yüz yogası, deriyi ve yüz kaslarını güçlendirerek kırışıklık sarkma gibi yaşlanma etkilerini önlemek için yardımcı olur.

Yüz yogası yöntemi ile yüz kasları farkındalığı artar, stres azalır ve yüz ifadeleri daha kontrol edilebilir hale gelir. Son derece kolay bir şekilde günde birkaç dakika ayırarak yapılabilen yüz yogası ayrıca boyun bölgesi için de çok faydalı olması ile bilinir.

Yüz yogası nasıl yapılır?

Yüz yogası özelliklerinin başında egzersizler düzenli olarak yapıldığında kısa süre içinde etkisini göstermesi gelir. Bu egzersizler düzenli olarak yapıldığında yüz kasları güçleşir ve çok daha genç çok daha sağlıklı bir görünüm elde edilir. Uygulaması ise şu adımlarla yapılır:

Başlamadan önce yüz temizlenir ve eller yıkanır.

Rahat edilmesi gerektiği için en rahat pozisyon seçilerek oturulmalıdır.

Gözler kapanır ve yüz kasları hissedilir.

Kasların nasıl hissettirdiğine odaklanmak gerekir.

Yüzün alt kısmında yer alan kasları güçlendirme amacı ile önce kaşlar yukarı doğru kaldırılır. Bir süre bu şekilde kalındıktan sonra kaşlar aşağı indirilir.

Göz çevresi için gözler kapatılır ve sıkılır.

Yüzün alt kısmındaki kasları çalıştırmak için ağız kapanır ve açılarak dişler gösterilir.

Yüz yogası işe yarar mı? Yüz yogası faydaları nelerdir?

Genel olarak faydaları ile bilinen yüz yogası zararları bilinçsiz şekilde uygulanırsa görülebilir. Örnek olarak aşırı yapılan uygulamalarla yüz kasları gereğinden fazla gerilebilir. Yüz yogası avantajları ve faydaları çeşitlilik gösteren bir uygulamadır. En bilinen yüz yogası faydalarından bazıları şunlardır:

Yüz kaslarını güçlendirir. Bunun nedeni yüz kaslarını çalıştırmasıdır.

Kırışıklıkları yüzdeki kan akşının artmasını sağlayarak azaltır ve yüz daha pürüzsüz bir hal alır.

Yüz kasları güçlenince cilt sarkar ve daha genç bir görünüm elde edilir.

Yüz ifadeleri daha kontrol edilebilir bir hale gelir çünkü yüz farkındalığı artar.

Göz çevresindeki şişlikler azalır.

Çene hattı belirgin hale gelir.

Boyundaki gerginlikler azalır.

Derin nefes alınarak yapılan uygulama stresin azalmasına da yardımcı olur.

Daha sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Bilinçli bir şekilde yapılması gereken yüz yogası her ne kadar düzenli yapılması gerekse de her gün yapılmasa da olur. Bir hafta içinde 2 ya da 3 kez yapılması yeterli olacaktır. Her seans için de en çok yarım saat ayırmak gerekir. Hareketleri yaparken yüz kasları gereksiz şekilde gerilmemelidir. Özenle hareket edilmeli ve hareketler sakin ve dikkatli şekilde yapılmalıdır.