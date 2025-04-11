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'Gölge filo' iddiası! Estonya duyurdu! Rusya'ya giden gemiye el konuldu

Estonya donanması, Avrupa Birliği (AB) yaptırım listesinde yer alan ve Rusya'ya giden bir petrol tankerini geçerli bir ülke bayrağı olmadan yasa dışı seyrettiği gerekçesiyle alıkoydu. Başbakan Michal, "Yetkililerimiz şu anda gemide, geminin yasal statüsünü denetliyor" ifadelerini kullandı. Alıkonulan geminin, Rusya'nın yaptırımı delmek için oluşturduğu 'Gölge filonun' parçası olduğu öne sürüldü.

'Gölge filo' iddiası! Estonya duyurdu! Rusya'ya giden gemiye el konuldu

Estonya Başbakanı Kristen Michal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Estonya Donanması'nın AB yaptırım listesinde bulunan ve ülke bayrağı olmadan seyreden bir petrol tankerini alıkoyduğunu ifade etti.

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GEMİNİN YASAL STATÜSÜ DENETLENDİ

Başbakan Michal, "Yetkililerimiz şu anda gemide, geminin yasal statüsünü denetliyor" ifadelerini kullandı.

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TANKER, RUSYA'YA GİDECEKKEN

MarineTraffic verilerine göre "Kiwala" adlı petrol tankeri, alıkonulduğu sırada Rusya'ya gidiyordu. Petrol tankerinde Cibuti bayrağı olduğu iddia edilirken, Estonya Ulaştırma Otoritesi, Cibutili yetkililerin tankerin ülkede kayıtlı olduğu bilgisini reddettiğini aktardı.

'GÖLGE FİLONUN' PARÇASI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

"Kiwala" adlı petrol tankerinin, Rusya'nın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı belirtilen "gölge filosunun" bir parçası olarak Şubat ayından bu yana AB yaptırımları altında bulunduğu öğrenildi. Hindistan'ın Sikka limanından Ust-Luga'ya doğru gidiyordu. AB ülkeleri, Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerini üçüncü ülkelere ihraç edilmek için "gölge filo" kullandığını ifade ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Estonya Rusya
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