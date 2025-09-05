Yüzde karıncalanma neden olur? Yüzde karıncalanma hangi hastalığın belirtisidir?

Karıncalanma genellikle uyuşma ile iç içe geçen bir belirtidir. Deride yoğun bir karıncalanma hissedilirken ardından o bölgenin uyuştuğu da fark edilebilir. Bu tür geçişler sinir hücrelerinin beynimize ilettiği sinyallerin bozulmasından kaynaklanır. Bunun sebebi uzun süre bacak bacak üstüne atmak gibi sinirlerin üzerine uzun süre baskı yapılması olabilir. Bazen de vitamin eksiklikleri, dolaşım bozuklukları veya sinir hastalıkları gibi daha ciddi durumlar olabilir. Bu nedenle tekrarlayan ya da uzun süren karıncalanma hissinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Yüzde karıncalanma neden olur?

Yüzümüzde karıncalanma veya uyuşma hissetmek çoğu zaman sinir sistemiyle, kan dolaşımıyla ya da bazı sağlık sorunlarıyla ilgili olabilir. En yaygın nedenlerden biri sinir hasarı ya da nörolojik hastalıklardır. Bununla beraber yüz ve boyun bölgesine yeterince kan gitmemesi de bu hissi tetikleyebilir.

Bazı durumlarda anksiyete, alerji, migren, cilt hastalıkları veya kullanılan ilaçların yan etkileri de yüzde karıncalanmaya yol açabilir. Örneğin, kan basıncı ilaçları, bazı kemoterapi ilaçları, HIV ve AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar, antiepileptikler ya da sıtma önleyici ilaçlar bu tür yan etkilere neden olabilir. Yüzde karıncalanma hissine yol açan faktörler şu şekilde sıralanabilir:

1. Anksiyete ve panik atak

Yoğun stres uzun süreli kas gerginliği yaratır. Bu gerginlik özellikle çene ve boyunda sertlik yaparak yüzde karıncalanma ve uyuşma hissine neden olabilir. Panik anlarında nefesin düzensizleşmesi, kısa süreli oksijen ve kan akışı azalmasıyla beraber baş dönmesi ve yüz karıncalanması yaşanabilir.

2. Alerjik reaksiyonlar

Alerjiniz olan bir gıdayı yediğinizde veya alerjiye neden olan bir maddeyle temas ettiğinizde ağız ve dudak çevresinde kaşıntı ve karıncalanma hissedebilirsiniz. Buna genellikle kurdeşen, şişlik, döküntü, sulu gözler, burun tıkanıklığı, öksürük, hırıltı, yüz kızarması ve hatta mide ağrısı gibi belirtiler eşlik eder.

3. Hemiplejik migren

Nadir görülen bu migren türünde vücudun bir tarafında güçsüzlük ve uyuşukluk görülür. Yüzde karıncalanma da yaygın bir belirtidir. Bununla beraber baş ağrısı, konuşma bozukluğu, görme değişiklikleri, bilinç bulanıklığı, bulantı, ışık ve ses hassasiyeti gibi belirtiler eşlik edebilir.

4. Sinir hasarı

Baş, boyun veya sırt yaralanmaları sinirlerin çalışma sistemini bozabilir. Bu durum yüz kaslarına giden sinyalleri olumsuz etkileyerek kan akışını azaltır. Bu nedenle karıncalanma hissi yaratır. Zona hastalığı da yüzün bir tarafında ağrılı ve kaşıntılı döküntüye sebep olabilir.

5. Bell felci

Yüz sinirinin iltihaplanmasıyla oluşan bu durum yüzün bir tarafında sarkma ve güçsüzlüğe yol açar. Bu esnada göz kapatma zorluğu, kaş düşmesi ve felçli tarafta karıncalanma da görülebilir.

6. Multipl Skleroz (MS)

MS sinir liflerini koruyan miyelin kılıfının hasar görmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Yüz uyuşması bazen ilk belirtilerden biri olabilir. Bununla beraber görme bozukluğu, kas zayıflığı, denge sorunları ve baş dönmesi gibi belirtiler eşlik edebilir.

7. İnme ve geçici iskemik atak

Beyne giden kan akışı kesildiğinde yüzün bir tarafında aniden uyuşma ve karıncalanma görülebilir. Bu durum koordinasyon bozukluğu, kas güçsüzlüğü, konuşma zorluğu, denge kaybı gibi başka belirtilerle aynı anda görülüyorsa acil tıbbi yardım gerektirir.

Epilepsi gibi nöbet bozukluğu yaşayan bazı kişilerde yüz karıncalanması nöbet başlamadan önceki uyarı işaretlerinden biri olabilir. Bazı durumlarda ise nöbet esnasında ortaya çıkar.