Yüzdeki kızarıklığa dikkat! Gül hastalığının belirtileri nelerdir?

Tıp dilinde Rozasea, halk arasında ise Gül hastalığı olarak bilinen bu kronik deri rahatsızlığının, sanıldığından çok daha yaygın görüldüğünü söyleyen, Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sevgi Kulaklı, “Havaların ısınması, sıcak bir duş, baharatlı bir yemek veya güneşin altında geçirilen kısa bir süre. Birçok insan için sıradan olan bu durumlar, yüzünde aniden alevlenme ve yanma hissedenler için büyük bir kabusun başlangıcı olabiliyor. Tıp dilinde Rozasea, halk arasında ise Gül Hastalığı olarak bilinen bu kronik deri rahatsızlığı, sanıldığından çok daha yaygın görülüyor” ifadelerini kullandı.

"SADECE KIZARIKLIK DEĞİL"

Rozaseanın farklı belirtilerle seyredebildiğini belirten Doç. Dr. Kulaklı, “Hastalarda yalnızca kızarıklık değil, zaman zaman sivilcelenme atakları da görülebilir. Bunun yanında gözde yanma, batma, kuruluk ve tekrarlayan arpacık gibi şikayetler de tabloya eşlik edebilir. Nadir durumlarda burun bölgesinde büyüme ve yüzde şişlik gibi belirtiler de görülebiliyor. Hastalarımız genellikle ciltte hassasiyet ve dış etkenlere karşı tolerans azalması şikayetleriyle başvuruyor” diye konuştu.

"GÜNEŞ, SICAK VE BAHARATLI YİYECEKLER TETİKLİYOR"

Hastalığın ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın etkili olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kulaklı, “Bazı çevresel faktörlerde hastalığı tetikliyor. En önemli tetikleyiciler arasında güneş ışınları yer alıyor. Bunun yanı sıra sıcak ortamlar, hamam, sauna, sıcak duş, yemek ve buhar maruziyeti, acılı ve baharatlı yiyecekler ile alkol de hastalığı alevlendirebilir” dedi.

"KRONİK AMA KONTROL ALTINA ALINABİLİR"

Rozaseanın ömür boyu sürebilen kronik bir hastalık olduğunu ancak kontrol altına alınabileceğini belirten Doç. Dr. Kulaklı, “Bu hastalık tamamen geçmese de doğru tedavi ve uygun yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir. Tedavi; hastalığın tipine göre krem, ağızdan ilaç ya da lazer uygulamaları şeklinde planlanabilir. Hastalığın yönetiminde en önemli nokta tetikleyici faktörlerden kaçınmak. Rozasea hastalarının yaşam boyu bu tetikleyicilere dikkat etmesi gerekiyor. Bu sayede ataklar azaltılabilir ve hastalık daha kolay kontrol edilebilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır