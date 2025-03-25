HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüzeyi buz tuttu, doğa sporu severler keyfini sürdü... Çıldır Gölü'nde dörtnala snowboard!

Yüzeyi buz tuttu, doğa sporu severler keyfini sürdü... Çıldır Gölü'nde dörtnala snowboard!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 10:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak sporcuları Kaan Korucu ve Talha Örs, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde dörtnala koşan atlara bağladıkları iplerle snowboard yaptı.

Yüzeyi buz tuttu, doğa sporu severler keyfini sürdü... Çıldır Gölü'nde dörtnala snowboard!

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyi çeşitli aktivitelere sahne oluyor. Atlı kızak turundan Eskimo usulü balık avına, hız pateninden, buz patenine kadar etkinlikler yapılan Çıldır Gölü'nde son olarak iki arkadaş dörtnala koşan atlara bağladıkları iplerle snowboard yaptı. Kayak sporcuları Kaan Korucu ve Talha Örs, Çıldır Gölü'ndeki gösterilerine önce atlı kızakların çektiği iplerle snowboard yaparak başladı. Hız ve cesaretin birleşimi olan gösteride sporcular yeteneklerini sergilerken, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Ekran görüntüsü 2025-03-25 102819

HEYECAN DOLU İZLEYİŞ

Kayakçılardan Kaan Korucu, izleyenleri heyecanlandırdı. Çıldır Gölü'nün benzersiz bir doğa ortamında gösteri yapabilmenin kendilerine büyük bir heyecan verdiğini belirten Kaan Korucu, "Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyi gerçekten çok özel bir yer. Burada hem hız yaparak eğlendik hem de doğayla iç içe bir deneyim yaşadık. Bu tür etkinlikler, doğa sporlarının ne kadar keyifli ve farklı olduğunu gösteriyor" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-03-25 102835

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Çöpe attığı kibrit 4 katlı binayı cayır cayır yaktı! Çöpe attığı kibrit 4 katlı binayı cayır cayır yaktı!
İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepkiİmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki
Anahtar Kelimeler:
Kars kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüzü olduğu kozmetik markasıyla destek verdi! Hemen sildi, özür diledi ama... Tepkiler büyüdü

Yüzü olduğu kozmetik markasıyla destek verdi! Hemen sildi, özür diledi ama... Tepkiler büyüdü

Güler Sabancı Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor!

Güler Sabancı Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Dilek İmamoğlu'nu hedef alan Gökçek ve Birinci'ye tepki

Dilek İmamoğlu'nu hedef alan Gökçek ve Birinci'ye tepki

Mansur Yavaş: 'Bu benim son dönemim'

Mansur Yavaş: 'Bu benim son dönemim'

24 yaşındaki uzman onbaşının kahreden ölümü

24 yaşındaki uzman onbaşının kahreden ölümü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.