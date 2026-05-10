Yüzlerce kişi Sumud filosuna destek için pedal çevirdi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek vermek üzere düzenlenen bisiklet turunda dayanışma mesajı verildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin’e Destek Platformu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek vermek üzere bisiklet turu düzenledi. Etkinlikte yüzlerce katılımcı dayanışma ve insanlık adına pedal çevirdi. Sepetçiler Kasrı’ndan başlayan 20 kilometrelik tur; Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüpsultan
güzergâhının ardından yeniden Sepetçiler Kasrı’nda sona erdi.

Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan bisikletler, tur boyunca dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü oldu. Katılımcıların yoğun ilgisi ve coşkulu atmosferiyle gerçekleşen etkinlikte, ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze’ye ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

