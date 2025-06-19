HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yüzlerce kişiden 100 milyon TL'lik kazanç! Parayı kazanma yöntemi şaşırtmadı: Ünlü fenomen cezaevine gönderildi

Rusya'da sosyal medya fenomeni haline gelen Elvira Tabrizovna Madiyarova bir yatırım platformuyla 302 kişiden 100 milyon TL'lilik haksız kazanç sağladı. Sistem Türkiye'de de birçok kişiyi mağdur eden ponzi sistemiyle aynı düzende çalıştı. Fenomen isim Türkiye'ye sahte kimlikle girmeye çalışırken yakalandı ve cezaevine gönderildi. Mahkeme ülkesine iadesine karar verdi.

Yüzlerce kişiden 100 milyon TL'lik kazanç! Parayı kazanma yöntemi şaşırtmadı: Ünlü fenomen cezaevine gönderildi
Ufuk Dağ

Rusya'da sosyal medya fenomeni hâline gelen Elvira Tabrizovna Madiyarova, sahte yatırım platformu "Frendeks" üzerinden insanları yaklaşık 100 milyon TL dolandırmakla suçlanıyor. Fenomen hakkında uluslararası arama kararı çıkarılmıştı. Madiyarova Türkiye'ye girmek üzereyken yakalandı. Mahkemeden karar çıktı.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 082919

MAĞDUR SAYISI 302

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Tataristan İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, 1988 doğumlu Elvira Madiyarova, 2020-2021 yılları arasında sahte dijital yatırım platformu "Frendeks" aracılığıyla en az 302 kişiyi dolandırdı.

Platformun arkasındaki organize suç örgütü, yatırım vaadiyle topladığı 200 milyon rubleyi (yaklaşık 100 milyon TL) zimmetine geçirdi.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 082906

"FRENDEKS" TUZAĞI

Rapora göre "Frendeks" sisteminin yüzü olarak tanıtım faaliyetlerinde rol alan Madiyarova; konferanslar düzenledi, sosyal medyada videolarla kazanç vadetti, sahte algoritmalarla kazanç simülasyonları sunarak yatırımcıların güvenini kazandı.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 082851

KIBRIS'TAN İSTANBUL'A GELDİ

Madiyarova, 4 Şubat 2025'te Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul'a geçmeye çalışırken sahte kimlikle yakalandı. İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolünde tutuklanan Madiyarova, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 082754

RUSYA'YA İADE KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı iade süreci kapsamında Rusya Adalet Bakanlığı'nın resmi talebi 2025 Mart ayında Türkiye'ye ulaştı.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 082813

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, suçun niteliği, delil durumu ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Elvira Madiyarova'nın Rusya'ya iade edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

SERBEST BIRAKILMASI İSTENDİ

Madiyarova'nın avukatı Habip Gündüz, tutukluluğun psikolojik etkiler doğurduğunu belirterek müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi.

Ancak mahkeme, suçun katalog suçlardan olması ve kaçma şüphesi gerekçesiyle talebi reddetti.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 082836

SİSTEMLE PONZİYLE AYNI

Yetkililerin tespitlerine göre, "Frendeks" platformu tipik bir Ponzi düzeni gibi çalıştı. Yeni katılımcıların yatırımları, eski katılımcılara kâr payı gibi gösterildi. Bu sistemle çok sayıda kişi kandırılarak büyük maddi zarar oluştu.

YASAL SÜREÇ SÜRÜYOR

Mahkemenin verdiği iade kararının ardından, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın, Rusya ile protokol çerçevesinde Elvira Madiyarova'nın teslimine yönelik işlemleri kısa süre içinde tamamlaması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastane ve İsrail borsa binası vuruldu! Çok sayıda yaralı varHastane ve İsrail borsa binası vuruldu! Çok sayıda yaralı var
Traktör, trafoya çarptı: 2 yaralıTraktör, trafoya çarptı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arda'ya saniyeler yetti! Oyuna girer girmez öyle bir şey yaptı ki... Tüm dünyayı şaşırttı

Arda'ya saniyeler yetti! Oyuna girer girmez öyle bir şey yaptı ki... Tüm dünyayı şaşırttı

Hastane ve İsrail borsa binası vuruldu! Çok sayıda yaralı var

Hastane ve İsrail borsa binası vuruldu! Çok sayıda yaralı var

Savaşın sebebi olarak görülüyor! İsrail 7. günde en kritik yeri vurdu

Savaşın sebebi olarak görülüyor! İsrail 7. günde en kritik yeri vurdu

Sevişme sahnesi olay oldu! Sosyal medyada eleştiri yağdı! 'Bu kadarı çok fazla'

Sevişme sahnesi olay oldu! Sosyal medyada eleştiri yağdı! 'Bu kadarı çok fazla'

Putin İran'a destek: "Bir yere de gitmiyoruz"

Putin İran'a destek: "Bir yere de gitmiyoruz"

İngiltere alarma geçti! Başbakan Starmer "uçak gönderiyoruz" demişti: Dünya gözünü o üsse çevirdi

İngiltere alarma geçti! Başbakan Starmer "uçak gönderiyoruz" demişti: Dünya gözünü o üsse çevirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.