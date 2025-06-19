Yüzlerce kişiden 100 milyon TL'lik kazanç! Parayı kazanma yöntemi şaşırtmadı: Ünlü fenomen cezaevine gönderildi

Rusya'da sosyal medya fenomeni hâline gelen Elvira Tabrizovna Madiyarova, sahte yatırım platformu "Frendeks" üzerinden insanları yaklaşık 100 milyon TL dolandırmakla suçlanıyor. Fenomen hakkında uluslararası arama kararı çıkarılmıştı. Madiyarova Türkiye'ye girmek üzereyken yakalandı. Mahkemeden karar çıktı.

MAĞDUR SAYISI 302

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Tataristan İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, 1988 doğumlu Elvira Madiyarova, 2020-2021 yılları arasında sahte dijital yatırım platformu "Frendeks" aracılığıyla en az 302 kişiyi dolandırdı.

Platformun arkasındaki organize suç örgütü, yatırım vaadiyle topladığı 200 milyon rubleyi (yaklaşık 100 milyon TL) zimmetine geçirdi.

"FRENDEKS" TUZAĞI

Rapora göre "Frendeks" sisteminin yüzü olarak tanıtım faaliyetlerinde rol alan Madiyarova; konferanslar düzenledi, sosyal medyada videolarla kazanç vadetti, sahte algoritmalarla kazanç simülasyonları sunarak yatırımcıların güvenini kazandı.

KIBRIS'TAN İSTANBUL'A GELDİ

Madiyarova, 4 Şubat 2025'te Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul'a geçmeye çalışırken sahte kimlikle yakalandı. İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolünde tutuklanan Madiyarova, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

RUSYA'YA İADE KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı iade süreci kapsamında Rusya Adalet Bakanlığı'nın resmi talebi 2025 Mart ayında Türkiye'ye ulaştı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, suçun niteliği, delil durumu ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Elvira Madiyarova'nın Rusya'ya iade edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

SERBEST BIRAKILMASI İSTENDİ

Madiyarova'nın avukatı Habip Gündüz, tutukluluğun psikolojik etkiler doğurduğunu belirterek müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi.

Ancak mahkeme, suçun katalog suçlardan olması ve kaçma şüphesi gerekçesiyle talebi reddetti.

SİSTEMLE PONZİYLE AYNI

Yetkililerin tespitlerine göre, "Frendeks" platformu tipik bir Ponzi düzeni gibi çalıştı. Yeni katılımcıların yatırımları, eski katılımcılara kâr payı gibi gösterildi. Bu sistemle çok sayıda kişi kandırılarak büyük maddi zarar oluştu.

YASAL SÜREÇ SÜRÜYOR

Mahkemenin verdiği iade kararının ardından, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın, Rusya ile protokol çerçevesinde Elvira Madiyarova'nın teslimine yönelik işlemleri kısa süre içinde tamamlaması bekleniyor.