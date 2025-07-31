Yüzlerce kişiye sahte belge düzenlendi! E-imza çetesi 500 bin liraya diploma sattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Türkiye'deki en büyük dijital sahtecilik operasyonlarından birini ortaya çıkardı. Çok sayıda kamu kurumundaki üst düzey yetkilinin elektronik imzalarını ele geçiren bir çetenin, yüzlerce kişiye sahte lise, üniversite diploması ve sürücü belgesi düzenlediği belirlendi.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN SATTILAR

İddianameye göre, çete üyeleri sosyal medya platformu Instagram üzerinden “hosteslik diploması, lise diploması verilir” şeklinde ilanlar yayınladı. Diploma almak isteyen kişilerle sosyal medya aracılığıyla iletişime geçen çete, taleplere göre fiyat belirledi. Fiyatlar 70 bin TL’den başlayıp 500 bin TL’ye kadar çıktı.

SAHTE BELGELER E-DEVLET’E İŞLENDİ

Ekol TV'den Mevlüt Hasgül'ün haberine göre; Çete, e-imza sistemleri üzerinden Gazi Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi birçok kuruma yetkisiz erişim sağladı. Sadece yaşayan kişilere değil, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin bilgileri de sisteme yeni mezun gibi eklendi.

ONLİNE SINAV VE DİPLOMA

Bir mağdurun ifadesine göre, sosyal medyada gördüğü ilanla iletişime geçtikten sonra 80 bin TL ödeyerek lise diploması aldı. Önce bazı online eğitim ve sınavlara yönlendirildi, ardından e-Devlet sistemine tıbbi sekreterlik mezunu olarak kaydedildi. İtirazı üzerine sisteme bu kez lise diploması eklendi. Başka bir kişi ise 2 yıllık turist rehberliği diploması talep etti ancak bölüm 4 yıllık olduğu için 200 bin TL istendi. Kimlik bilgilerini ileten kişi, daha sonra Ege Üniversitesi mezunu olarak sistemde diplomasını gördü. Ancak ödemeyi yapmadığı için kayıt daha sonra silindi.

50 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İkinci dalga operasyonla genişleyen soruşturma kapsamında 65 şüpheli hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Suçlamalar arasında resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme gibi maddeler yer aldı. Yargılama, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.