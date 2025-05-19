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Yüzlerce uçurtma Suriye sınırında gökyüzünü süsledi

Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen yüzlerce aile, uçurtma uçurarak gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Yüzlerce uçurtma Suriye sınırında gökyüzünü süsledi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliği bu yıl da gerçekleştirildi. Suriye sınırına hakim bir tepede bir araya gelen yüzlerce aile, uçurtma uçurarak keyifli bir gün geçirdi. Şenlik için alana getirilen bedava uçurtmaları kapmak isteyenler kısa süreli bir izdihama neden oldu. Devreye giren görevliler, izdihamın büyümesini engelledi.

Aynı anda uçurulan yüzlerce uçurtma gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu. Şenlikte en büyük uçurtma ödülünü ise Galatasaray renklerini taşıyan bir uçurtma elde etti. İlk üçe giren uçurtmaların sahiplerine madalya takıldı. Şenlikte ayrıca Filistin bayrakları şeklinde olan uçurtmalar da uçuruldu.

İlçe Kaymakamı Emrah Uzun da şenliğe katılarak vatandaşlarla birlikte uçurtma uçururken etkinlikle birlikte büyük sevinci yaşayan çocuklar, çok eğlendiklerini belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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