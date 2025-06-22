HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yüzmek için İznik Gölü'ne giren iki kuzenden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü’ne giren ve kaybolan iki kuzenden kahreden haber geldi. Gölde yapılan aramalarda, B.Y. (9) ve Y.Ç.'nin (8) cansız bedenleri bulundu.

Yüzmek için İznik Gölü'ne giren iki kuzenden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı İznik Gölü Çamlık sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemlik’ten aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere bölgeye gelen kuzenler B.Y. (9) ve Y.Ç. (8) serinlemek amacıyla göle girdi.

AW481834_01

GÖLDE ARAMA YAPILDI

Bir süre sonra çocuklardan haber alınamaması üzerine aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan ilk incelemede çocuklara ait terliklerin su kenarında olduğu tespit edildi.

AW481834_02

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından çocukların, gölde bulunan Devlet Su İşleri’ne ait sulama pompasının su toplama bölgesine sürüklendikleri ortaya çıktı.

AW481834_03

Çocukların cenazeleri, Mudanya Deniz Polisi’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu su altından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, göl çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiliz milyarder de ölmüştü! Batan lüks yatın enkazı çıkarıldıİngiliz milyarder de ölmüştü! Batan lüks yatın enkazı çıkarıldı
Tahran misilleme yapacak mı? ABD'den dikkat çeken önlemler: Tahliyeler, kısıtlamalar ve kırmızı renkli uyarı...Tahran misilleme yapacak mı? ABD'den dikkat çeken önlemler: Tahliyeler, kısıtlamalar ve kırmızı renkli uyarı...

Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı! Kapatılmasına onay verildi

İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı! Kapatılmasına onay verildi

Fatih Altaylı tutuklanmıştı! Eşi Hande Altaylı üzülen avukatını böyle teselli etti

Fatih Altaylı tutuklanmıştı! Eşi Hande Altaylı üzülen avukatını böyle teselli etti

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Binalar için yeni dönem... Zorunlu oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Binalar için yeni dönem... Zorunlu oldu

SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!

SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.