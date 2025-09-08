HABER

Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında!

Yüreğimizin yakan haber bugün İzmir'den geldi. Balçova'da polis karakoluna düzenlenen hain saldırıda 2 polisimiz şehit oldu, 6 vatandaşımız yaralandı. 16 yaşındaki saldırgan ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan saldırganın yüzündeki maskeli elinde pompalı tüfekle görüntüleri apartmandaki bir vatandaşın kamerasına yansıdı. İşte o akılalmaz anlar...

Ufuk Dağ

İzmir'de kara gün... Balçova'da bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı öğrenilen saldırının görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE POLİS ŞEHİT OLDU

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü ve 1 polis memuru şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yüzünde maskeyle pompalı tüfekle koştuğu ve bir apartman boşluğuna girdiği görüldü.

Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında! 1

Öte yandan, saldırganın yaralı olarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında! 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Tunç, İzmir'deki Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve olayla ilgili 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında! 3

şehit polis İzmir görüntü
