Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında!

İzmir'de kara gün... Balçova'da bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı öğrenilen saldırının görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE POLİS ŞEHİT OLDU

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü ve 1 polis memuru şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yüzünde maskeyle pompalı tüfekle koştuğu ve bir apartman boşluğuna girdiği görüldü.

Öte yandan, saldırganın yaralı olarak gözaltına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Tunç, İzmir'deki Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve olayla ilgili 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.