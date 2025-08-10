HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zabıta ekiplerinden örnek davranış

Samsun’un İlkadım Belediyesi bünyesinde görev yapan zabıta ekipleri, yolda buldukları ve içerisinde bir miktar para bulunan çantayı sahibine teslim etti.Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi’nde görev yapan zabıta ekipleri, içerisinde bir miktar para ve işitme cihazı bulunan bir çanta buldu.

Zabıta ekiplerinden örnek davranış

Samsun’un İlkadım Belediyesi bünyesinde görev yapan zabıta ekipleri, yolda buldukları ve içerisinde bir miktar para bulunan çantayı sahibine teslim etti.
Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi’nde görev yapan zabıta ekipleri, içerisinde bir miktar para ve işitme cihazı bulunan bir çanta buldu. Yapılan araştırma sonucunda çantanın sahibinin Ali Yaşar isimli vatandaş olduğu tespit edildi. Ekipler, Yaşar’a ulaşarak çantayı kendisine teslim etti.

Zabıta ekiplerinden örnek davranış 1

Örnek davranışlarından dolayı ekiplere teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ekiplerimiz, yaptıkları çalışmalar sonucunda çantanın sahibine ulaşıp teslim ettiler. Bu örnek davranışlarından dolayı ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bu ve benzeri hassasiyetlerin tüm ekiplerimize ve vatandaşlarımıza örnek olmasını diliyorum. Ekiplerimiz ve belediyemiz, ilçemizde vatandaşlarımızın güveni ve huzuru için çalışmalarına devam ediyor" dedi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hava temizleyiciler faydalı mı?Hava temizleyiciler faydalı mı?
Batman’da jeneratör yangınıBatman’da jeneratör yangını

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.