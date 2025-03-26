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Zabıtadan bayram denetimi

26.03.2025 11:28
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan bayramı öncesinde Bilecik’teki birçok alışveriş noktasında denetimler gerçekleştirdi.

Zabıtadan bayram denetimi

Başta gıda olmak üzere her alanda vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla birçok alanda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez bayramın yaklaşması dolayısıyla kuruyemiş, çikolata ve şeker satan işletmelerde denetimler yaptı. Ekipleri genel temizlik şartları olmak üzere gıdaların saklanması ve muhafazası, ruhsat bilgisi, bandrol kontrolü gibi birçok yönden kontroller yaptı. Raf ve etiket fiyatlarını da kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gereken durumlarda uyarı ve bilgilendirmeleri de yaptı. Vatandaşların alışverişlerinde gereken duyarlılığı göstermeleri uyarısında bulunan ekipler, herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Zabıta Bilecik
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