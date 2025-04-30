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Zabıtaların kanlı biten 'mobbing' kavgası: 'Beynimden öldür komutu aldım' dedi gerçek başka çıktı!

Antalya'da mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı 60 yaşındaki meslektaşı İsmail Kanmaz'ı 7 yerinden bıçaklayıp öldüren, ifadesinde beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden 37 yaşındaki zabıta memuru Erdal Vuran ilk kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olduğu saptanan sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İşte detaylar...

Zabıtaların kanlı biten 'mobbing' kavgası: 'Beynimden öldür komutu aldım' dedi gerçek başka çıktı!
Nilgün Akbıyık

Kanlı biten olay, 27 Şubat 2024'te, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana gelmişt. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında, iddiaya göre, mobbing nedeniyle tartışma çıktı.

7 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kanmaz, hayatını kaybetti.

'BEYNİMDEN ÖLDÜR KOMUTU ALDIM!'

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Erdal Vuran ise gözaltına alındı. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa polis ekipleri, el koydu. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Vuran, tutuklandı. Vuran ifadesinde, Kanmaz’ın yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia etti.

HAKİM KARŞISINDA

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'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Erdal Vuran, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve maktulün ailesi de katıldı. 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, çeşitli ilaçlar kullandığını iddia etti.

KASAPTAN BIÇAK ALMIŞ

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Daha önce rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye gittiğini belirten sanık, olay günü kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, kendisine 'Hastanede ne yaptın deli' şeklinde hitap ettiğini, kendisiyle sürekli alay edildiğini kaydetti.

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Maktulün yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden sanık Vuran, amacının öldürmek olmadığını söyledi.

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Bu arada, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenen raporlar da mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

'AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞUNU SAVUNDUK'

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Maktulün aile avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, "Zabıta memuru İsmail Kanmaz ağabeyimizin hunharca öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, sanığın suçu 'Tasarlayarak kasten öldürme' kapsamında işlediği belirtilmiştir. Soruşturma aşamasında sanığın verdiği ifadelerde ruhsal bir rahatsızlığı olduğu ileri sürülmüşse de biz bu iddiaya karşı çıktık ve akli dengesinin yerinde olduğunu savunduk.

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Bu doğrultuda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu yönünde rapor verilmiş ve bu, dosya açısından önemli bir gelişme olmuştur. Sayın savcımız, mütalaasını sunarak iddianameye uygun şekilde suçun 'Tasarlayarak öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bizler, adaletin tecelli edeceğine ve mahkemenin kamuoyunun vicdanını rahatlatacak doğru kararı vereceğine inanıyoruz" dedi.

(DHA)

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antalya
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