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Zam pazarlığında kritik görüşme! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Beştepe'deki toplantısı sonrası konuştu: "Hükümetin son teklifi olumluya yakın"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşme yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin zam teklifinin olumluya yakın teklif olduğunu söyledi, Kimsenin kabul etmeyeceği bir teklifin içerisinde olmayacaklarını dile getiren Atalay, "Cumartesi gününe kadar karar verilecek" dedi.

Zam pazarlığında kritik görüşme! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Beştepe'deki toplantısı sonrası konuştu: "Hükümetin son teklifi olumluya yakın"
Mustafa Fidan

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Hükümetin son teklifi yüzde yüz olumlu değil ama olumluya yakın" dedi. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Zam pazarlığında kritik görüşme! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Beştepe deki toplantısı sonrası konuştu: "Hükümetin son teklifi olumluya yakın" 1

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'LA BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin arından Atalay, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nda (TES-İŞ) Kamu Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, görüşmenin olumlu geçtiği mesajını verdi.

Hükümetin en son teklifinin ilk altı ay için yüzde 24,1 ikinci altı ay içinse yüzde 11 olduğunu hatırlatan Atalay, "Yani burada bizim talebimiz ikinci altı ay 16.57 idi. Yani bizim talebimiz oydu. Yani gerçekleşen enflasyon" diye konuştu.

Zam pazarlığında kritik görüşme! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Beştepe deki toplantısı sonrası konuştu: "Hükümetin son teklifi olumluya yakın" 2

"2025 YILININ İKİNCİ 6 AYI İÇİN VERİLEN YÜZDE 11’İ AŞTIK AMA YÜZDE 16,67’Yİ BULMADI"

Atalay, görüşmede geçmişte yapılan teklifleri tartıştıklarını ve hükümetin kendilerine yeni bir teklifin sunulduğunu dile getirerek, "2025 yılının ikinci 6 ayı için verilen yüzde 11’i aştık ama yüzde 16,67’yi bulmadı. Şimdi arkadaşlar görüşsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım. Milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. O arkadaşlar karar verecek. İşçiler karar verecek. Üye karar verecek" açıklamasında bulundu.

"CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR KARAR VERİLECEK"

Atalay, şu ifadeleri kullandı;

"Dün de ifade ettiğim gibi milletin kabul etmediği, arkadaşlarımızın kabul etmediği bir işe imza atmadım. Hükümetle yaptığımız görüşme ve hükümetin zam teklifi olumluya yakın. Arkadaşlarımız kendi sendikalarında teklifi değerlendirecek. Cumartesi gününe kadar karar verilecek"

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Ergün Atalay Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Zam kamu işçisi
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