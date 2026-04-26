Zamanla yarışan polis kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava yetiştirdi

Samsun’da bursluluk sınavı öncesi kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sınava son anda yetiştirildi.

Samsun’da bugün gerçekleştirilen bursluluk sınavı öncesinde, sınava giriş için gerekli kimlik kartını kaybettiği anlaşılan 7. sınıf öğrencisi büyük panik yaşadı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçti.
Devriye ekipleri, öğrenciyi refakatlerine alarak sirenler eşliğinde nüfus müdürlüğüne ulaştırdı. Kurumla sağlanan hızlı koordinasyon sayesinde öğrenci adına "Geçici Kimlik Belgesi" kısa sürede düzenlendi.
Belgenin alınmasının ardından ekip aracıyla sınav merkezine götürülen öğrenci, sınavın başlamasına dakikalar kala salonuna ulaştırıldı. Polis ekiplerinin zamanla yarıştığı bu örnek müdahale, hem öğrenci hem de ailesi tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

