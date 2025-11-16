HABER

Zap Suyu'nda can pazarı! Düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Hakkari'de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikaptaki 2'si ağır 4 yaralı bot yardımıyla kurtarıldı. Aracın düştüğünü görerek içindekilere yardım etmek için suya giren ve mahsur kalan bir kişi de ekiplerce kurtarıldı. Kamyonetten yaralı olarak çıkartılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

Zap Suyu nda can pazarı! Düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zap Suyu nda can pazarı! Düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 2

Suya indirilen botla araca ulaşan ekipler, AFAD gönüllüsü rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da desteğiyle arka camı kırarak araçtaki 2 kişiyi yaralı kurtardı.

Zap Suyu nda can pazarı! Düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 3

VATANDAŞLAR DA YARDIM ETTİ

Botla kıyıya getirilerek vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınan 2 yaralı, Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

Zap Suyu nda can pazarı! Düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 4

Daha sonra vinç yardımıyla suyun kenarına alınan araçtan çıkarılan ve durumları ağır olan diğer 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vinçle yolun kenarına çıkarılan pikap, çekiciye konuldu.

YARALILARDAN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Macit Dayan ile Sıtkı Dayan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun iyiyi gittiği belirtildi.

Zap Suyu nda can pazarı! Düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 5

Zap Suyu nda can pazarı! Düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 6

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

