Zara'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Sivas’ın Zara ilçesinde bir traktör kazası yaşandı. Belentarla köyü mevkiinde meydana gelen olay dikkat çekti. Veli Yaşar, 39 yaşındaydı. Traktörü henüz bilinmeyen bir sebepten devrildi. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Veli Yaşar’ın traktörün altında kaldığını tespit etti. Yapılan kontroller sonucunda, Yaşar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından Zara Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşar'ın cenazesi, memleketi Kangal ilçesi Kavak köyünde toprağa verilecek. Aile ve yakınları acı haberi aldı. Olay, bölgedeki tarım işçileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır