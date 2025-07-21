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Zararlı ışınlara karşı koruma kalkanı! Yaz sıcağında uzmanlardan zırh gibi koruyacak doğal tavsiyeler...

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, yaz aylarında artan sıcaklık ve ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerine karşı özellikle risk gruplarındaki bireyleri uyardı. Vücudu korumanın en doğal yolunun antioksidan açısından zengin meyve ve sebzelerden geçtiğini belirtti.

Zararlı ışınlara karşı koruma kalkanı! Yaz sıcağında uzmanlardan zırh gibi koruyacak doğal tavsiyeler...

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, yaz mevsiminde ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerine karşı vücudu korumanın en doğal yolunun antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeler olduğunu belirterek, özellikle risk grubundaki bireyler için bu besinlerin bağışıklığı güçlendirici ve güneşe karşı kalkan görevi gördüğünü söyledi.

Zararlı ışınlara karşı koruma kalkanı! Yaz sıcağında uzmanlardan zırh gibi koruyacak doğal tavsiyeler... 1

RİSKLİ GRUPLAR DİKKAT

Yaz aylarında risk grubundaki bireylerin beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Kaya, "Yaz aylarında en çok sıcaktan yaşlı grubumuz, 5-6 yaşın altındaki çocuklar ve bebekler, hamilelik, gebelik ve emziklilik dönemindeki kadınlarımız etkileniyor. Bunlar beslenmelerine biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Güneşten korunmaları ya da ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda gereğinden fazla tüketmeden karşılamaları gerekiyor."

Zararlı ışınlara karşı koruma kalkanı! Yaz sıcağında uzmanlardan zırh gibi koruyacak doğal tavsiyeler... 2

KORUYUCU MEYVE VE SEBZELER

Prof.Dr. Kaya, "Bu gruplar yaz aylarında özellikle beslenmelerini diyetisyenlere danışarak da ilerleyebilirler. Ferahlatıcı besinlerden, sebzelerden, meyvelerden bol miktarda kavun, karpuz, kayısı, kiraz, domates, salatalık, havuç, tere, roka gibi sebzeleri, şeftali gibi meyveleri bol bol yerlerse, onlar için çok daha koruyucu olacaktır."

Zararlı ışınlara karşı koruma kalkanı! Yaz sıcağında uzmanlardan zırh gibi koruyacak doğal tavsiyeler... 3

"VÜCUDUN SU İHTİYACINI KARŞILAR"

Prof.Dr. Kaya, "Hem bu besinlerin içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde hem bağışıklıkları korunacak hem de güneşe ve ultraviyole ışınlarına karşı da bu besinlerin içerisindeki maddeler koruyucu özelliklere sahiptir. Onların güneşin zararlı ışınlarından da korunmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda da vücudun su ihtiyacının karşılanmasına da yardımcı olacaktır" dedi.

Zararlı ışınlara karşı koruma kalkanı! Yaz sıcağında uzmanlardan zırh gibi koruyacak doğal tavsiyeler... 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beslenme Ve Diyetetik yaz ayları meyve ve sebzeler
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