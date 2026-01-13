HABER

Zayıflama iğneleri hakkında yeni keşif: Beyin dalgalarını baskılıyor!

Zayıflama iğnelerinin, aşırı yeme isteğini tetikleyen “yemek gürültüsünü” beyindeki bazı dalgaları baskılayarak susturduğu ortaya çıktı. Yeni bulgular, bu ilaçların sadece kilo vermede değil, gelecekte farklı nörolojik sorunlarda da kullanılabileceğini gösterdi.

Çiğdem Sevinç

Zayıflama iğnelerinin, kilo vermeye yalnızca mideyi yavaşlatarak değil, beyinde aşırı yeme isteğini tetikleyen “yemek gürültüsünü” bastırarak yardımcı olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, bu etkinin beyinde nasıl gerçekleştiğini ilk kez net biçimde belirledi.

YEME İSTEĞİNİ KESİYOR

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 2,5 milyon kişinin kullandığı GLP-1 agonistleri, tokluk hissini artırırken, Mounjaro adlı ilacın beyindeki bazı yavaş beyin dalgalarını baskıladığı tespit edildi. Bu dalgaların, kontrolsüz yeme dürtüsüyle doğrudan ilişkili olduğu biliniyor.

İLACI KULLANMAYI BIRAKTIKÇA ETKİ AZALIYOR

Pennsylvania Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, Mounjaro kullanan bir hastada yemekle ilgili takıntılı düşüncelerin neredeyse tamamen ortadan kalktığı, buna karşılık ilacı kullanmayan kişilerde aynı beyin dalgalarının arttığı gözlemlendi. Ancak araştırmacılar, bu etkinin zamanla azalabileceğine dikkat çekiyor.

Kasım ayında Nature Medicine’da yayımlanan çalışma, zayıflama iğnelerinin yalnızca kilo kaybı değil, ileride ağrı ve bazı nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılabileceğini gösteriyor.

