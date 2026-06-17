HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Zayıflama iğnesi gerçeği: Kimler için tehlikeli, hızlı kilo verdirip geri aldırıyor mu?

Başlangıçta diyabet tedavisi için geliştirilen kilo verme iğneleri, son yıllarda obezite tedavisinde de yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Uzmanlar, bu ilaçların doktor kontrolünde ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor. Doç. Dr. Esra Çokiçli zayıflama iğneleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zayıflama iğnesi gerçeği: Kimler için tehlikeli, hızlı kilo verdirip geri aldırıyor mu?
Mynet Özel Haber
Nilgün Arabacı

MYNET ÖZEL | Diyabet hastalarında kilo kaybına yol açtığının fark edilmesiyle obezite tedavisinde de kullanılmaya başlanan zayıflama iğneleri, son dönemin en çok konuşulan sağlık uygulamaları arasında yer alıyor. Araştırmalar, düzenli kullanımda iki yılın sonunda yüzde 20’ye varan kilo kaybı sağlanabildiğini gösterirken, uzmanlar ilacın tek başına mucizevi bir çözüm olmadığını vurguluyor.

Tedavinin kalıcı başarı sağlaması için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve hekim takibinin şart olduğuna dikkat çekilirken, özellikle tiroit kanseri öyküsü bulunan kişiler ile bazı safra kesesi ve pankreas rahatsızlıklarına sahip bireylerde kullanımın ciddi riskler taşıyabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımın sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Mynet'e özel konuşan Doç. Dr. Esra Çokiçli zayıflama iğneleri hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Bu ilaçlar ilk olarak hangi hastalıkların tedavisi için geliştirildi?

Bu ilaçlar başlangıçta diyabet (şeker hastalığı) tedavisi için geliştirilmiştir. Diyabet hastalarında kilo kaybına neden oldukları fark edilince, obezite tedavisinde de kullanılabilecekleri tespit edilmiştir.

İğne bırakıldığında verilen kilolar geri alınır mı ve diyet ve egzersiz olmadan da etkili olur mu?

Yapılan çalışmalar, iki yılın sonunda %20’ye varan bir kilo kaybı sağlandığını göstermektedir; ancak iğne bırakıldıktan sonra bu kilonun bir kısmı geri alınabilmektedir. Kiloların geri alınmaması için tedavinin mutlaka doğru diyet, beslenme ve egzersizle birleştirilmesi ve doktor kontrolünde doz düşürülerek bırakılması gerekmektedir.

En sık görülen yan etkiler nelerdir?

En sık rastlanan yan etkiler bulantı, kusma ve karın ağrısıdır. Çok nadir durumlarda kabızlık da görülebilmektedir.
Bu ilaçlar hangi kişiler için tehlikeli olabilir?

Ailesinde belirli bir tür tiroit kanseri öyküsü olanlar veya kendisi daha önce tiroit kanseri geçirmiş kişiler için tehlikeli olabilir. Ayrıca, herhangi bir tetkik yaptırmadan, yüksek dozla ve kontrolsüz şekilde başlayan kişilerde riskler çok daha fazladır.

Sosyal medyada sıkça konuşulan pankreas, tiroit veya safra kesesi riskleri konusunda ne söyleyebilirsiniz?

Pankreas: Yeni çalışmalar pankreatit (pankreas iltihabı) riskinin normal topluma göre çok yüksek olmadığını gösterse de, kontrolsüz kullanım bu riski artırabilir.

Tiroit: Ailevi tiroit kanseri öyküsü olanlarda kullanımı tercih edilmez.

Safra Kesesi: Safra taşı olanlarda taşın konumuna bakılarak karar verilir; bazı durumlarda taşlar pankreatit riskini iki katına çıkarabileceği için kullanım önerilmez.

Hangi vücut kitle indeksi (VKİ) üzerindeki kişiler için uygundur?

Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan kişiler için uygundur. Ayrıca VKİ'si 27,5'in üzerinde olup beraberinde prediyabet, karaciğer yağlanması, hipertansiyon veya koroner arter hastalığı gibi ek sağlık sorunları olan kişilerde de kullanılabilir.

Uzun süreli kullanımın bilinen riskleri var mı?

Bilinen spesifik bir uzun vadeli risk yoktur; ancak kontrolsüz ve hızlı kilo kaybı yaşayanlarda kas erimesi (sarkopenik obezite) ve safra taşı oluşma ihtimalinin artması gibi riskler söz konusudur. Bu nedenle tedavinin kademeli doz artışıyla ve uzman takibinde sürdürülmesi hayati önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 süreçlerinde iş birliği için özel çalışma grubu kuruyorSıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 süreçlerinde iş birliği için özel çalışma grubu kuruyor
Zehir tacirlerinin yeni sistemini jandarma çökerttiZehir tacirlerinin yeni sistemini jandarma çökertti

Anahtar Kelimeler:
Mynet Özel zayıflama iğnesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.