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Zayıflama iğnesinde bu durum risk oluşturuyor! Gerçek sayı bilinmiyor: "Endişe verici"

Hollanda'da zayıflama iğnelerinin denetimsiz kullanımına bağlı sağlık sorunlarının son bir yılda yaklaşık iki kat arttığı bildirildi. Yetkililer, tüm zehirlenme vakalarının bildirilmemesi nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtti.

Zayıflama iğnesinde bu durum risk oluşturuyor! Gerçek sayı bilinmiyor: "Endişe verici"

Hollanda Kamu Yayın Kuruluşunun (NOS) haberine göre, Hollanda Ulusal Zehirlenme Bilgi Merkezi verileri, zayıflama iğnesi kullananlara ilişkin bildirim sayısının 2024'te 76 iken 2025'te 149'a yükseldiğini ortaya koydu.

Yetkililer, tüm zehirlenme vakalarının bildirilmemesi nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtti.

Zayıflama iğnesinde bu durum risk oluşturuyor! Gerçek sayı bilinmiyor: "Endişe verici" 1

REÇETESİZ VE DOKTOR DENETİMİ OLMADAN KULLANIMLARDAN KAYNAKLANIYOR

Vakaların önemli bölümünün reçetesiz veya doktor denetimi olmadan kullanımdan kaynaklandığı, bunların yaklaşık yüzde 40'ını ise ilaçların resmi sağlık kanalları dışında temin edilmesi durumlarını kapsadığı kaydedildi.

Zayıflama iğnesinde bu durum risk oluşturuyor! Gerçek sayı bilinmiyor: "Endişe verici" 2

"ENDİŞE VERİCİ"

Bu durumu endişe verici olarak nitelendiren uzmanlar, zayıflama iğnelerinin doktorlar yerine resmi olmayan yollardan temin edildiği pazarın giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

Uzmanlar ayrıca denetimli kullanımdan bireysel kullanıma geçişin yanlış doz alma ve yan etki riskini artırdığı konusunda uyardı.

Zayıflama iğnesinde bu durum risk oluşturuyor! Gerçek sayı bilinmiyor: "Endişe verici" 3

Aşırı doz veya yanlış kullanımın acil tıbbi müdahale gerektiren akut belirtilere yol açabileceği, uzun vadede ise karaciğer, böbrekler ve sinir sistemi üzerinde potansiyel zararlar oluşturabileceği belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda zayıflama iğnesi
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