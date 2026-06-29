Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat! Uzmanlar bıraktıktan sonra yaşananları açıkladı

Halk arasında "zayıflama iğnesi" olarak bilinen obezite tedavileri son yıllarda giderek daha fazla ilgi görüyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemlerin tek başına kalıcı kilo kaybı sağlamadığını ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerine geçemeyeceğini vurguluyor. Aile Hekimi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt, zayıflama iğnelerinin yalnızca belirli hasta gruplarında ve doktor kontrolünde kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

OBİZETE SADECE ESTETİK BİR SORUN DEĞİL

Obezitenin yalnızca görüntüyle ilgili bir problem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Dr. Kurt, bunun birçok kronik hastalığa zemin hazırlayan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplumun yaklaşık yüzde 70'inin fazla kilolu veya obez olduğunu hatırlatan Kurt, obeziteyle mücadelede bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerin önemine işaret etti.

ZAYIFLAMA İĞNELERİ NASIL ETKİ EDİYOR?

Obezite tedavisinde kullanılan enjeksiyonların temel olarak iştahı baskıladığını belirten Kurt, bu ilaçların tokluk hissini artırdığını, mide boşalma süresini uzattığını ve açlık hissini azaltarak günlük kalori alımının düşmesine yardımcı olduğunu söyledi. Ancak bu tedavilerin tek başına çözüm olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kurt, "Beslenme düzeni, düzenli fiziksel aktivite, yeterli su tüketimi, kaliteli uyku ve stres yönetimi olmadan kalıcı başarı sağlamak mümkün değildir" dedi.

HER FAZLA KİLOSU OLAN KULLANAMAZ

Zayıflama iğnelerinin herkes için uygun olmadığını belirten Kurt, bu tedavilerin genellikle beden kitle indeksi 30'un üzerinde olan obez bireylerde veya beden kitle indeksi 27'nin üzerinde olup diyabet, hipertansiyon gibi ek hastalıkları bulunan kişilerde değerlendirildiğini ifade etti. "3-5 kilo vermek isteyen herkesin kullanabileceği bir yöntem değildir" diyen Kurt, öncelikle yaşam tarzı değişikliklerinin uygulanması gerektiğini söyledi.

İĞNE BIRAKILINCA KİLOLAR GERİ GELEBİLİYOR

Dr. Kurt, birçok kişinin tedavi sürecinde kilo vermesine rağmen sağlıklı alışkanlıklar kazanılmadığında verilen kiloların geri alınabildiğine dikkat çekti. "Bu ilaçlar bırakıldıktan sonra kişiler dengeli beslenmeyi ve egzersizi yaşamlarının bir parçası haline getirmemişse eski kilolarına dönme riski oldukça yüksektir" ifadelerini kullanan Kurt, kas kaybının da bu süreçte önemli rol oynadığını belirtti.

Uzmanlara göre obeziteyle mücadelede en etkili yöntem, sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri yapmak. Zayıflama iğneleri belirli hastalarda önemli faydalar sağlayabils