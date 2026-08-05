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Zayıflama iğnesi ölüme götürdü! 14 kilo veren kadın doz artırımı sonrası öldü

73 yaşındaki Caroline Savage, zayıflamak için kullandığı Mounjaro ilacının ardından şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Taburcu edildikten saatler sonra yaşamını yitiren Savege'ın, ölümünün ardından açılan soruşturmada ilacın olası etkileri ve hastanedeki müdahale süreci araştırılmaya başlandı.

Zayıflama iğnesi ölüme götürdü! 14 kilo veren kadın doz artırımı sonrası öldü
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki Caroline Savage, diyet ve egzersizle kilo veremeyince Temmuz 2024'te özel bir doktor aracılığıyla zayıflama ilacı Mounjaro kullanmaya başladı. Yaklaşık dört ay boyunca ilacı kullanan Savage'ın kilosunun 128'den 114 kilograma düştüğü ve kontrollerinde herhangi bir ciddi yan etki bildirmediği kaydedildi.

Zayıflama iğnesi ölüme götürdü! 14 kilo veren kadın doz artırımı sonrası öldü 1

ŞİDDETLİ KARIN AĞRISIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

18 Ekim sabahı aniden şiddetli ve sürekli karın ağrısı yaşayan Caroline Savage için ambulans çağrıldı. Ancak acil serviste yoğunluk nedeniyle bir süre ambulansta bekletildi.

Doktorlar ilk etapta, zayıflama ilaçlarıyla nadir de olsa ilişkilendirilen pankreatitten şüphelendi. Yapılan kan testlerinde bu ihtimali destekleyen bir bulguya rastlanmadı. Muayene ve ultrasonun ardından hastaya ağrı kesici verilerek evine gönderildi.

SAATLER SONRA EVİNDE FENALAŞTI

Taburcu edildikten yaklaşık altı saat sonra evinde fenalaşan Caroline Savage, eşi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi sonucunda ölüm nedeninin, bağırsakta oluşan delinmeye bağlı dışkı içerikli karın zarı iltihabı (fekal peritonit) olduğu belirlendi.

Zayıflama iğnesi ölüme götürdü! 14 kilo veren kadın doz artırımı sonrası öldü 2

MOUNJARO İLE BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Adli soruşturmada, Mounjaro'nun bağırsak delinmesine doğrudan neden olduğuna dair kesin bilimsel kanıt bulunmadığı vurgulandı. Ancak ilacın mide ve bağırsak hareketlerini yavaşlatması ile kabızlığa yol açabilmesi nedeniyle, önceden fark edilmemiş divertikül hastalığı bulunan kişilerde bağırsak üzerindeki basıncı artırarak delinme riskini yükseltebileceği ihtimali değerlendirildi.

Uzmanlar ise bu olası etkinin derecesinin mevcut verilerle ölçülemediğini ifade etti.

AİLE HASTANEYİ İHMALLE SUÇLADI

Caroline Savage'ın ailesi, doktorların belirtileri doğrudan zayıflama ilacının yan etkisi olarak değerlendirdiğini ve gerekli tetkiklerin yapılmadığını öne sürdü. Aile, taburcu edilmeden önce bilgisayarlı tomografi çekilmesi ve cerrahi değerlendirme yapılması gerektiğini savundu.

Hastane yönetimi ise hastanın o sıradaki muayene bulguları, kan testleri ve ultrason sonuçlarının normal olduğunu, bağırsak delinmesinin önceden tespit edilmesinin son derece güç olduğunu belirterek sağlık çalışanlarının mevcut bulgular doğrultusunda doğru şekilde hareket ettiğini açıkladı.

Zayıflama iğnesi ölüme götürdü! 14 kilo veren kadın doz artırımı sonrası öldü 3

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karın ağrısı hatırlatma dozu kilo verme ölüm zayıflama iğnesi
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