Zehirli guatr nedir? Guatr belirtilerini açıkladı!

Zehirli guatr, tiroit hormonlarının aşırı üretimiyle ortaya çıkar. Belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir.

Zehirli guatr hakkında uyarılarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, bu durumun vücudun aşırı miktarda tiroit hormonuna maruz kalmasıyla oluştuğunu açıkladı.

Tiroit bezinin, T3 ve T4 hormonlarını üreten, boynun ön kısmında yer alan bir organ olduğunu belirtti. Tiroit hormonları birçok önemli işlev üstlenmektedir.

Kalori harcanması, beyin gelişimi ve oksijen tüketimi bu işlevlerdendir. Ayrıca kalp, karaciğer, böbrek, iskelet kası ve cilt dokusu üzerinde de etkileri vardır.

Zehirli guatr, aşırı tiroit hormonu sentezlenmesi veya tiroit iltihaplarından kaynaklanabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

ZEHİRLİ GUATR BELİRTİLERİ

Zehirli guatrın belirtileri değişiklik gösterebilir. Uzm. Dr. Esra Tutal, çarpıntı, sinirlilik ve kolay yorulma gibi şikâyetlerin sıklıkla yaşandığını belirtti.

Ayrıca ishal, aşırı terleme ve sıcağa tahammülsüzlük de görülen belirtilerdir. Normal yemeye rağmen kilo kaybı yaşanabilir. Bazı hastalarda gözde irileşme, dışarı çıkma ve bacak derisinde kızarıklık gibi durumlar da gelişir.

Hastalığın tanısı muayene sonrası kan tetkikleriyle başlar. Kanda T3, T4 ve TSH gibi tiroit hormonlarına bakılır. Tiroit antikor değerleri de kontrol edilmektedir.

Ultrason ve sintigrafi gibi görüntüleme yöntemleri de tanıda kullanılır. Zehirli guatrın tedavisinde ise üç yöntem mevcuttur. İlaç tedavisi, ameliyat ve radyoaktif iyot tedavisi bunlardandır.

Hangi tedavinin uygulanacağı, hastalığın nedeni, şiddeti ve eşlik eden diğer problemler göz önünde bulundurularak belirlenir.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

